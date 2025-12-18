Održano božićno primanje kod nadbiskupa Križića, nazočni i predstavnici Grada Splita

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, u Nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu održano je božićno primanje kod splitsko-makarskoga nadbiskupa Zdenka Križića, tijekom kojeg je upriličena uzajamna čestitka predstavnika Crkve, lokalne i regionalne vlasti te javnog i društvenog života.

Na primanju su sudjelovali svećenici, predstavnici županijskih i gradskih vlasti, kao i predstavnici crkvenih i društvenih ustanova te javnih, znanstvenih i kulturnih djelatnosti.

U ime Grada Splita, prijemu su nazočili predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, gradonačelnik Tomislav Šuta te njegovi zamjenici Matea Dorčić i Ivo Bilić.

Božićno primanje bilo je prigoda za razmjenu blagdanskih čestitki i poruka mira, zajedništva i suradnje, u duhu nadolazećih blagdana.