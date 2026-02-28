Close Menu

Održana županijska smotra LiDraNo 2026.: Pogledajte čime su mladi talenti oduševili

Učenici pokazali zrelost, hrabrost i kreativnost

U Splitsko-dalmatinskoj županiji održana je županijska smotra LiDraNo 2026., susret najtalentiranijih učenika osnovnih i srednjih škola u području literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva. 

Tijekom programa predstavljeni su odabrani literarni i novinarski radovi te pojedinačni i skupni scenski nastupi koji su publiku ostavili bez daha. Od intimnih ispovijesti i društveno angažiranih tekstova do razigranih i emotivnih scenskih izvedbi, mladi sudionici pokazali su zrelost, kreativnost i iznimnu izražajnost.

LiDraNo već desetljećima potiče učenike na kritičko promišljanje, njegovanje jezika i razvijanje samopouzdanja kroz javni nastup. 

Posebnu ulogu u uspjehu sudionika imaju njihovi mentori, koji svojim znanjem i predanošću potiču razvoj talenata i ljubav prema umjetničkom izrazu.

U nastavku pogledajte video sa županijske smotre LiDraNo 2026. u Splitsko-dalmatinskoj županiji i uvjerite se u snagu mladih koji tek dolaze.

 

