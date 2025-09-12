Održana javnozdravstvena akcija "Zdravi dan" u Dugopolju

U organizaciji Općine Dugopolje i udruge Zdravi dan, u subotu je održana javnozdravstvena akcija pod nazivom "Zdravi dan u Dugopolju", koja je privukla velik broj mještana.

Tijekom dana 80 stanovnika Dugopolja imalo je priliku obaviti niz besplatnih preventivnih pregleda – od pregleda madeža, mjerenja šećera i kolesterola u krvi, arterijskog tlaka, EKG-a, pa sve do specijalističkih pregleda kod kardiologa i nefrologa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poseban naglasak bio je stavljen na edukaciju o uporabi automatskih defibrilatora – uređaja koji spašavaju živote. Kardiologinja dr. Berović održala je edukativno predavanje za trenere NK Dugopolje, djelatnike dječjeg vrtića i Osnovne škole Dugopolje, kako bi se upoznali s pravilnim korištenjem ovih uređaja koji će uskoro biti postavljeni na stadionu i kod vatrogasnog doma.

Načelnik općine Dugopolje Perica Bosančić zahvalio je svim sudionicima, posebice medicinskom osoblju i članovima udruge Zdravi dan, na angažmanu i doprinosu uspješnoj provedbi ove važne inicijative.

"Vidimo se opet na proljeće!" – poručio je načelnik Bosančić.