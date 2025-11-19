Održana izborna skupština splitskog HDZ-a

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta oglasio se nakon održane izborne skupštine Gradske organizacije HDZ-a Split.

"Prije tri godine, kada sam preuzeo dužnost predsjednika organizacije, jasno sam rekao da ćemo promijeniti način upravljanja strankom. Danas mogu ponosno istaknuti kako je iza nas razdoblje u kojem smo tu promjenu napravili, kroz moderniji pristup i veću otvorenost prema građanima.

U kampanji smo vodili isključivo afirmativan pristup, predstavljajući naš program kroz tematske okrugle stolove. Danas te ideje provodimo u djelo", kaže Šuta te dodaje:

"U razdoblju koje je pred nama nastavljamo graditi snažnu vezu koja povezuje gradsku, županijsku i nacionalnu razinu.

Split je grad kojem trebaju veliki koraci, a mi smo ti koji smo dobili priliku i odgovornost da ih napravimo.

Također, čestitam svim novoizabranim članovima Gradskog odbora HDZ-a Split!"