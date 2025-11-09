Održana izborna skupština Mladeži HDZ-a Split – Bruno Stričević ponovno izabran za predsjednika

U prepunoj dvorani hotela Park održana je izborna skupština Mladeži Hrvatske demokratske zajednice Split.

Izaslanici su izabrali novo vodstvo koje će u idućem razdoblju predvoditi organizaciju mladih splitskog HDZ-a.

Za predsjednika Mladeži HDZ-a Split izabran je Bruno Stričević, dok su za članove Gradskog odbora izabrani:

Mia Babić, Rino Džanko, Kristijan Đogaš, Ante Galić, Ivan Gruica, Marino Kolobarić, Antonio Malenica, Jure Madunić, Josip Milić, Marijan Nikolić, Filip Petranić, Hrvoje Raos, Marita Šegvić, Bruno Slišković, Ivan Vrgoč i Šime Zelić.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

Ema Borovina, Ana Marija Milavić, Ante Laštre, Martina Perčin i Ivana Pervan.

Skupštinu su pozdravili i gosti – Ante Mihanović, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita te Ivica Budimir, potpredsjednik HDZ-a Split.

Novoizabrani predsjednik Mladeži HDZ-a Split Bruno Stričević zahvalio je članovima na ukazanom povjerenju te istaknuo važnost zajedništva i predanosti u radu organizacije:

“Dokazali smo da Mladež HDZ-a Split ima viziju, volju i sposobnost da bude uzor, ne samo u Splitu, nego i diljem Hrvatske.

Pred nama su godine koje će tražiti još više energije, zajedništva i predanosti,a upravo u zajedništvu je naš ključ.

Snažna Mladež, snažno Predsjedništvo i snažan Gradski odbor su formula uspjeha. Zajedno možemo pobjeđivati na svim poljima i potvrditi da Mladež HDZ-a Split nije samo organizacija, nego pokretač ideja, rasadnik novih političara sa stavom i lider među mladima.”