Danas je u Zagrebu održana 1. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a u novom sazivu, a u okviru koje su članovi Vijeća, između ostalog, usvojili odluku o skorašnjem raspisivanju Javnog poziva za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja u 2026. godini. Naime, HTZ u idućoj godini planira provesti marketinšku suradnju s organizatorima TOP događanja od nacionalne važnosti, a sve s ciljem promocije događanja kao posebnog oblika hrvatske turističke ponude i značajnog motiva dolaska, posebice izvan glavnog ljetnog dijela turističke godine.

„Na današnjem Vijeću, koje se prvi puta sastalo u novom sazivu, donijeli smo niz važnih odluka temeljem kojih ćemo i u 2026. godini pružiti snažnu podršku našim organizatorima TOP događanja, ali i turističkim zajednicama, kako za projekte manifestacija i TOP događanja, tako i za projekte udruženih TZ, čime ćemo ojačati sveukupnu ponudu Hrvatske. Ovom potporom organizaciji mnogobrojnih događaja i projekata, pozicioniramo našu zemlju kao destinaciju raznolike ponude i stvaramo dodatne motive dolaska turista, pogotovo u pred i posezoni, čiji razvoj je ključan za cjelogodišnji turizam“, poručio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Dodatno, na sjednici su usvojene i odluke o raspisivanju javnih natječaja za dodjelu sredstava za projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2026., odnosno za projekte manifestacija i TOP događanja regionalnih turističkih zajednica, za koje su sredstva osigurana iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, a usvojena je i odluka o raspisivanju natječaja za projekte udruženih turističkih zajednica u 2026., za koji su sredstva osigurana iz Fonda za udružene turističke zajednice. Navedeni natječaji bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama HTZ-a u ponedjeljak, 17. studenoga, a prijave će se zaprimati do 31. siječnja 2026 .

„Kroz dodjelu sredstava iz oba fonda želimo dodatno potaknuti razvoj projekata i promotivnih aktivnosti naših destinacija, s jasnim ciljem – jačanja ukupne prepoznatljivosti i atraktivnosti hrvatskog turizma. Ulaganjem u raznolike segmente turističke ponude diljem zemlje stvaramo temelje za veću vidljivost Hrvatske na domaćem i inozemnom tržištu. Ovim javnim natječajima želimo pružiti snažnu podršku sustavu turističkih zajednica, koje imaju ključnu ulogu u oblikovanju doživljaja i privlačenju gostiju tijekom cijele godine. Poseban naglasak stavit ćemo na projekte koji doprinose cjelogodišnjem poslovanju i uravnoteženijem razvoju hrvatskog turističkog sektora, jer upravo takvi projekti doprinose dugoročnoj vrijednosti i održivosti turizma“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Također, dodajmo kako su članovi Vijeća, na temelju provedenog Javnog poziva za odabir medijske agencije za zakup medija na inozemnim tržištima u 2026. i 2027. godini, usvojili odluku prema kojoj je za navedene aktivnosti odabrana agencija Aviareps za tržišta Češke, Slovačke, Mađarske, Nizozemske i Belgije, agencija Real Grupa za tržišta Njemačke, Slovenije, Austrije, Poljske, Velike Britanije, Švedske i Švicarske, dok je agencija Expansion odabrana za tržišta Italije i Francuske.