Održan prvi susret županijskog drugog ciklusa „e-Umirovljenika“: Nastavlja se digitalna edukacija treće životne dobi

Nakon uspjeha prvog ciklusa, projekt se širi na četiri grada te bilježi više od 150 novih prijava. Polaznici kroz praktične radionice uče korištenje pametnih telefona, interneta, digitalnih servisa i sigurnosnih alata, uz snažnu podršku županije i organizatora. Prvi susret pokazao je snažan interes i motivaciju polaznika, a cilj je da program preraste u cjelogodišnju edukaciju za starije osobe.

U Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija na Splitu 3 danas je održan prvi susret drugog ciklusa županijskog programa digitalne edukacije e-Umirovljenik, projekta Splitsko-dalmatinske županije i platforme „Pravo misto“. Ovaj nastavak programa ponovno je okupio velik broj zainteresiranih građana treće životne dobi, čime se potvrđuje rastuća potreba i želja umirovljenika za stjecanjem digitalnih vještina koje olakšavaju svakodnevni život.

Nakon iznimnog uspjeha prvog ciklusa, u kojem je više od 500 polaznika iz Splita, Sinja i Imotskog ovladalo osnovama korištenja pametnih telefona, interneta i digitalnih servisa, uz osiguranu tehničku opremu (tablete), projekt se sada širi i na Supetar na Braču, pa u drugom ciklusu sudjeluju ukupno četiri grada. Ukupno je pristiglo više od 150 prijava, što je prema riječima organizatora „jasna potvrda da stariji građani žele biti aktivan dio digitalnog društva“.

Topla dobrodošlica i jasna poruka: „Ovo je program koji mijenja svakodnevicu“

Prvi susret u Splitu započeo je pozdravnim obraćanjima organizatora te predstavljanjem rasporeda i sadržaja radionica. Voditelj projekta Digitalna Dalmacija, Damir Brčić, ponosno je istaknuo važnost kontinuiteta ovog programa:

„Ovaj projekt za nas upotpunjuje priču Digitalne Dalmacije, da imamo edukacije za sve, doslovno od 9 do 99 godina. Kada vidimo koliko se našim polaznicima promijeni svakodnevica nakon samo nekoliko radionica, postane jasno da radimo nešto važno i vrlo konkretno. Drago mi je što smo i danas u punoj dvorani, to je znak da radimo dobre stvari i da ovaj program moramo nastaviti širiti.“

Podršku projektu još je jednom istaknula i Splitsko-dalmatinska županija. Zamjenik župana Stipe Čogelja naglasio je kako je cilj županije omogućiti digitalne alate svima, bez obzira na dob:

„Naša županija mora biti mjesto u kojem se svi osjećaju uključeno, od najmlađih do najstarijih. Digitalna pismenost danas je osnovna vještina, a vi ste dokaz da nikada nije kasno učiti. Čestitam vam na hrabrosti i motivaciji, mi ćemo i dalje stvarati uvjete da ove edukacije budu dostupne u što više sredina.“

Od digitalnih osnova do naprednijih znanja

„Polaznici u Splitu će tijekom sljedeća tri tjedna učiti kako koristiti pametni telefon i internet, komunikacijske aplikacije, digitalne knjige i časopise, kako pravilno pohraniti fotografije te kako pristupiti platformi e-Građani. Poseban naglasak bit će na sigurnosti na internetu, što se već pokazalo kao jedna od najtraženijih i najvažnijih tema među sudionicima.“

Kroz praktično, individualno prilagođeno učenje, umirovljenici će savladavati sve ono što im olakšava svakodnevne obveze, od naručivanja na liječničke preglede i plaćanja računa, do svakodnevne komunikacije s obitelji i prijateljima.

Iskustva umirovljenika: „Nisam vjerovala da ću ovo moći, a sad jedva čekam učiti“

Već tijekom prvog susreta u dvorani se osjetila pozitivna energija polaznika. Mnogi su već prošli prvi ciklus, dok su novi polaznici s radoznalošću poslušali uvodna predavanja.

Umirovljenica iz Splita s osmijehom je podijelila svoje dojmove:

„Iskreno, mislila sam da je ovo preteško za mene. Danas sam prvi put bez straha otvorila aplikacije za koje nisam ni znala da postoje. Ako sam ovo uspjela danas, znam da ću uspjeti još puno toga.“

Njezin kolega, umirovljenik iz Solina, naglasio je koliko mu znači osjećaj samostalnosti:

„Najviše me veseli što ću napokon moći sam pratiti svoje račune i poruke, bez da moram svaki put nekoga zvati u pomoć. Kad naučim sve ovo, bit ću puno sigurniji u korištenju mobitela, a to mi stvarno puno znači.“

Nastavak gradnje digitalno uključene zajednice

Prvi susret drugog ciklusa pokazao je da se oko projekta stvara snažna zajednica. Kako je naglasio Damir Brčić, cilj je da program e-Umirovljenik u Splitu preraste u cjelogodišnji model digitalne edukacije, dok će se u gradovima Sinju, Imotskom i Supetru širiti prema iskazanom interesu.