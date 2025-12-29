Održan Memorijalni rukometni turnir Dragica Mijač Palaversa

Memorijalni rukometni turnir „Dragica Mijač Palaversa“ održan je od 28.-29.12.2025. godine u Športskom centru Gripe u znak sjećanja na Dragicu Mijač Palaversu, jednu od najboljih rukometašica kluba i dugogodišnju sportsku djelatnicu, koja je svojim sportskim uspjesima, predanošću i nesebičnim angažmanom ostavila dubok i trajan trag u rukometu i sportskom životu zajednice. Turnir je organizirao Ženski akademski rukometni klub Split, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije.
Sudionici turnira:
Grupa A:
ŽRK Sinj
RK Petason Vranjic
ŽARK Split 2
Grupa B:
ŽARK Split 1
ŽRK Zadar
HŽRK Zrinjski – Mostar
Prvi dan turnira – utakmice po grupama
Grupa A: RK Petason Vranjic – ŽARK Split 2 16:16
Grupa B: ŽRK Zadar – HŽRK Zrinjski – Mostar 20:21
Grupa A: ŽRK Sinj – RK Petason Vranjic 31:21
Grupa B: ŽARK Split 1 – ŽRK Zadar 27:22
Grupa A: ŽARK Split 2 – ŽRK Sinj 21:29
Grupa B: HŽRK Zrinjski – Mostar – ŽARK Split 1 24:33
Drugi dan turnira – utakmice za plasman
Polufinale 1: ŽRK Sinj – HŽRK Zrinjski – Mostar 32:16
Polufinale 2: ŽARK Split 1 – ŽARK Split 2 26:22
Utakmica za 5.–6. mjesto: RK Petason Vranjic – ŽRK Zadar 20:14
Utakmica za 3. mjesto: HŽRK Zrinjski – Mostar – ŽARK Split 2 22:15
Utakmica za 1. mjesto: ŽARK Split 1 – ŽRK Sinj 20:28
Pobjedom u finalnoj utakmici prvo mjesto na turniru osvojila je ekipa ŽRK Sinj, drugo mjesto pripalo je ekipi ŽARK Split 1, dok je treće mjesto osvojila ekipa HŽRK Zrinjski – Mostar.
Najbolje pojedinke turnira
Najbolja strijelkinja: Nika Vukić (ŽARK Split) – 44 gola
Najbolja vratarka: Lana Labrović (ŽRK Sinj)
MVP turnira: Ela Grubišić Čabo (ŽARK Sinj)
Memorijalni rukometni turnir „Dragica Mijač Palaversa“ protekao je iznimno uspješno, uz visoku razinu organizacije i sportske kvalitete. Turnir je još jednom potvrdio važnost očuvanja sjećanja na Dragicu Mijač Palaversu i njezin izniman doprinos razvoju rukometa.
Organizatori upućuju iskrenu i srdačnu zahvalu svim ekipama na sudjelovanju, sportskom duhu te fer i korektnoj igri kojom su dostojno uveličale ovaj memorijalni turnir.