Održan Memorijalni rukometni turnir Dragica Mijač Palaversa

Memorijalni rukometni turnir „Dragica Mijač Palaversa“ održan je od 28.-29.12.2025. godine u Športskom centru Gripe u znak sjećanja na Dragicu Mijač Palaversu, jednu od najboljih rukometašica kluba i dugogodišnju sportsku djelatnicu, koja je svojim sportskim uspjesima, predanošću i nesebičnim angažmanom ostavila dubok i trajan trag u rukometu i sportskom životu zajednice. Turnir je organizirao Ženski akademski rukometni klub Split, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije.

Sudionici turnira:

Grupa A:

ŽRK Sinj

RK Petason Vranjic

ŽARK Split 2

Grupa B:

ŽARK Split 1

ŽRK Zadar

HŽRK Zrinjski – Mostar

Prvi dan turnira – utakmice po grupama

Grupa A: RK Petason Vranjic – ŽARK Split 2 16:16

Grupa B: ŽRK Zadar – HŽRK Zrinjski – Mostar 20:21

Grupa A: ŽRK Sinj – RK Petason Vranjic 31:21

Grupa B: ŽARK Split 1 – ŽRK Zadar 27:22

Grupa A: ŽARK Split 2 – ŽRK Sinj 21:29

Grupa B: HŽRK Zrinjski – Mostar – ŽARK Split 1 24:33

Drugi dan turnira – utakmice za plasman

Polufinale 1: ŽRK Sinj – HŽRK Zrinjski – Mostar 32:16

Polufinale 2: ŽARK Split 1 – ŽARK Split 2 26:22

Utakmica za 5.–6. mjesto: RK Petason Vranjic – ŽRK Zadar 20:14

Utakmica za 3. mjesto: HŽRK Zrinjski – Mostar – ŽARK Split 2 22:15

Utakmica za 1. mjesto: ŽARK Split 1 – ŽRK Sinj 20:28

Pobjedom u finalnoj utakmici prvo mjesto na turniru osvojila je ekipa ŽRK Sinj, drugo mjesto pripalo je ekipi ŽARK Split 1, dok je treće mjesto osvojila ekipa HŽRK Zrinjski – Mostar.

Najbolje pojedinke turnira

Najbolja strijelkinja: Nika Vukić (ŽARK Split) – 44 gola

Najbolja vratarka: Lana Labrović (ŽRK Sinj)

MVP turnira: Ela Grubišić Čabo (ŽARK Sinj)

Memorijalni rukometni turnir „Dragica Mijač Palaversa“ protekao je iznimno uspješno, uz visoku razinu organizacije i sportske kvalitete. Turnir je još jednom potvrdio važnost očuvanja sjećanja na Dragicu Mijač Palaversu i njezin izniman doprinos razvoju rukometa.

Organizatori upućuju iskrenu i srdačnu zahvalu svim ekipama na sudjelovanju, sportskom duhu te fer i korektnoj igri kojom su dostojno uveličale ovaj memorijalni turnir.