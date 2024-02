ODRŽAN 43. DIČJI KRNJEVAL U KAŠTELIMA U povorci sudjelovalo je preko 600 djece, a sve su uljepšale Kaštelanske mažoretkinje

Početak veljače u Kaštelima najavio je niz maškaranih događanja, a jedno takvo odvilo se danas u donjim Kaštelima.

43. Dičji krnjeval u organizaciji KKU Poklade krenuo je nešto iza 13 sati iz Lucijinog puta, preko rive do parkinga ex. Plavi Jadran.

Kako to već tradicija nalaže na početku povorke našao se Miljenko Plemeniti s ključevima Grada, a pratila ga je kočija s Meštrom krnjevala te dičjom kraljicom Martinom Prkut. Njih su u stopu pratile Kaštelanske mažoretkinje koje već godinama svojim točkama uljepšavaju ovaj krnjeval.

U samoj povorci sudjelovalo je preko 600 djece, a jedna točka je posebno privukla pozornost jer je u njoj sudjelovalo 160 djece koja su bila obučena u meduze. Radi se o dječici iz DV "Maslina" K. Štafilić, i vjerujte, bili su prekrasni u tako velikom broju.

Osim njih u maškaranoj povorci mogli smo vidjeti dimnjačare, klaune, šašave sove, dalmatince, semafore, kišne oblake, tik tak bombone, vlakove i mnoge druge. Nešto starija djeca iz OŠ " Filip Lukas" poigrala su se s raznim temama, te se predstavili kao Jokeri i ludi šeširi, a učenici OŠ " Bijaći" iznijeli su školsku temu pod nazivom "Školski redari" te jednu malo ozbiljniju "Sv. Luce radnicima Strabaga".

Na platou ex. Plavog Jadrana upriličen je zabavni program za sve sudionike te su podijeljene krafne i sokići za sve male maškarice. Posjetitelji su se, također, mogli družiti sa maskotama, uživati u face paintingu te se nasmijati uz klauna Šarenka.

Na kraju samog krnjevala spaljen je Krnje. Ove godine on je "Stup srama" oliti poznati stup na Brcu u Kaštel Starom. Sve je to kaštelanska parodija na stup iz davnina, o kojem su kružile štorije fine. Danas je to stup srama na kojem vise sve proste riči i svakojake beštimlje. Na stupu su i dani kad smo digli ruku na drugog te ih pustili da se tuku. Neka stup srama sve loše oko sebe sveže i danas, na rivi, neka vatra sve sažeže.

