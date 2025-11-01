"Odnija đava turizam i 'ko ga je...": Pitali smo Stobrečane jesu li za arheološki park ili za izgradnju zgrade

U samom srcu povijesnog Stobreča, svega nekoliko metara od mora, arheolozi su otkrili masivni grčki bedem dug oko 70 metara i visok više od tri metra – zasad najbolje očuvani helenistički fortifikacijski sustav u Hrvatskoj.



Riječ je o ostacima antičkog Epetiona, grčke kolonije koju su u 3. stoljeću prije Krista osnovali naseljenici s otoka Visa (antičke Isse).

Istraživanja vodi dr. sc. Marina Ugarković iz Instituta za arheologiju u Zagrebu, u sklopu zaštitnih iskopavanja koja su prethodila planiranoj gradnji. Uz monumentalni bedem, pronađeni su i tragovi starijih naselja – uključujući slojeve iz brončanog doba, stare više od tri tisuće godina. Ovi nalazi potvrđuju da je prostor današnjeg Stobreča bio naseljen tisućljećima prije dolaska Grka.

No, unatoč arheološkoj važnosti, budućnost nalazišta je neizvjesna. Parcela na kojoj se nalazi bedem u privatnom je vlasništvu, a investitor ondje planira izgradnju stambene zgrade.

U svojoj novoj video anketi, pitali smo Stobrečane jesu li za izgradnju zgrade ili su za proglašenje arheološkog parka.