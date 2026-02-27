Odluka o financiranju projekta „Sedra Viva“ ukupne vrijednosti 2,34 milijuna eura

U okviru Poziva „Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000“, vrijednog ukupno sedamdeset pet milijuna eura, donesena je Odluka o financiranju projekta Javne ustanove Nacionalni park Krka pod nazivom „Obnova i očuvanje ciljnog stanišnog tipa 32A0 – Sedrene barijere krških rijeka Dinarida na području NP Krka – Sedra Viva“ (PK.3.7.05.0017), kojom se Javnoj ustanovi Nacionalni park Krka dodjeljuje iznos od 1.988.109,29 eura bespovratnih sredstava, što je 85 % ukupne vrijednosti projekta i najveći mogući iznos sufinanciranja.

Na svečanoj dodjeli odluka o financiranju, održanoj u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, odluke je primilo deset javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi dvadeset osam milijuna eura, od čega je dvadeset tri milijuna i tristo tisuća eura bespovratnih sredstava osigurano kroz Program Konkurentnost i kohezija.

„Zahvaljujemo Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije na prepoznavanju važnosti projekta ‘Sedra Viva’, koji je usmjeren na očuvanje jednog od najvrjednijih i najosjetljivijih prirodnih fenomena Nacionalnog parka Krka – sedrenih barijera. Ova odluka potvrđuje važnost dugoročnog i odgovornog upravljanja sedrenim barijerama kroz sustavno praćenje, primjenu znanstveno utemeljenih mjera i ulaganje u njihovu obnovu“, istaknula je ravnateljica JU NP Krka Nella Slavica i dodala: „Istodobno, čestitam svim ostalim zaštićenim područjima kojima su dodijeljena sredstva u okviru ovog poziva.“

Projekt „Sedra Viva“ usmjeren je na obnovu i očuvanje ciljnog stanišnog tipa 32A0 – Sedrene barijere krških rijeka Dinarida, omogućavanjem nesmetanog procesa sedrenja i uspostavom sustava praćenja učinkovitosti upravljanja, a projektni partner je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer iz Zagreba. Projekt je usklađen sa Specifičnim ciljem u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima te smanjenje svih oblika onečišćenja“, kao i s ciljem 1. Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske.

Planirane aktivnosti uključuju restauriranje sedrenih barijera uklanjanjem sukcesijske vegetacije, provedbu mjera obnove i očuvanja i uspostavu sustava praćenja učinkovitosti očuvanja, obnove i upravljanja tim iznimno vrijednim stanišnim tipom. Predložene aktivnosti temelje se na rezultatima niza znanstvenih istraživanja provedenih na projektnom području u posljednjih pet godina.

Kao prirodni fenomen Nacionalnog parka Krka, sedra je zaslužna za nastanak Krkinih sedam veličanstvenih sedrenih slapova. Riječ je o složenom prirodnom procesu koji je moguć samo u specifičnim uvjetima karakterističnim za krška područja, gdje vode bogate otopljenim kalcijevim bikarbonatom omogućuju taloženje sedre. Sedra je pritom izrazito osjetljiva na onečišćenje i promjene u vidu zaraštanja, što dodatno naglašava važnost sustavnog i znanstveno utemeljenog upravljanja tim fenomenom.