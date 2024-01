ODLUKA JE PALA Fabrizio Romano objavio: "Brekalo dolazi u Hajduk!"

Brekalo dolazi na posudbu u Hajduk iz Fiorentine. Potvrdio je to i Fabrizio Romano, poznati talijanski novinar i najveći svjetski insider za transfere.

Talijanski novinar na svom X profilu (prije poznatom kao Twitter) objavio je da su pregovori dovršeni te da je Hajduk Split dogovorio ugovor s Josipom Brekalom iz Fiorentine nakon što je propao ugovor s Dinamom iz Zagreba.

Navodno, ugovorom je već dogovorena fiksna naknada za posudbu plus dodaci u slučaju naslova lige i pristupa europskim kupovima.

Sportske novosti javljaju da će Bijeli platiti između 350.000 i 400.000 eura za njegovu posudbu.

Hrvatski reprezentativac danas putuje u Split, a sutra je na rasporedu liječnički pregled. Talijani su prethodno naveli i da bi sutra mogao biti na Poljudu prije utakmice s Rijekom.

🔴🔵🇭🇷 Hajduk Split have agreed on deal to sign Josip Brekalo from Fiorentina after Dinamo Zagreb deal collapsed.

Fixed fee for loan plus add-ons in case of league title and access to European cups.

Brekalo will travel to Croatia today, then medical in Split will be tomorrow. pic.twitter.com/ss6RlQR6OZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024