Odlični Marin Čilić izborio drugo kolo Miamija

Hrvatski tenisač Marin Čilić uspješno je započeo svoj nastup na Masters turniru u Miamiju, upisavši uvjerljivu pobjedu u prvom kolu. Time se nakon četiri godine vratio na ovaj prestižni turnir, gdje je posljednji put nastupio 2021., kada ga je u drugom kolu zaustavio Carlos Alcaraz.

U svom povratničkom meču Čilić je svladao 11 godina mlađeg Alexeija Popyrina rezultatom 6-4, 6-4. Bio je to susret dvaju vrlo sličnih setova u kojem je hrvatski tenisač pokazao veliku mentalnu čvrstoću. Posebno se istaknuo u ključnim trenucima, spasivši čak šest break lopti protivnika, dok je s druge strane iskoristio svoje prilike – realizirao je dvije od tri break lopte, što se na kraju pokazalo presudnim.

Čilićeva stabilna igra i iskustvo došli su do izražaja, a ovakva pobjeda dodatno potvrđuje njegovu dobru formu i samopouzdanje na velikoj sceni.

U drugom kolu očekuje ga zanimljiv dvoboj protiv Brandona Nakashime, trenutno 30. igrača svijeta. Bit će to svojevrsni revanš za nedavni susret u Delray Beachu, gdje je Nakashima slavio nakon dva tijesna tie-break seta (7-6, 7-6). Iako je tada ostao bez pobjede, Čilić je bio ravnopravan suparnik i imao svoje prilike, što daje dodatnu nadu u pozitivan ishod nadolazećeg meča.

Pred Čilićem je nova prilika za dokazivanje, a hrvatski navijači s optimizmom očekuju nastavak njegovih dobrih nastupa u Miamiju.