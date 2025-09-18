Odlazak legendarnog prometnog redara, od sutra ga mijenjaju studenti

Podstrana već godinama vodi bitku s prometnim gužvama, a posebno ujutro kada se na skretanju za Strožanac stvara pravi prometni čep. Semafori na tom križanju već dugo ne funkcioniraju ispravno – svijetle isključivo žutom bojom – pa vozači sa sporedne ceste gotovo i nemaju šansu uključiti se u promet bez dugotrajnog čekanja.

U takvim trenucima vozačima olakšava Mate Glibota, prometni redar koji svojim odlučnim pokretima i smirenim nastupom preuzima kontrolu umjesto semafora. Njegova energija i predanost više podsjećaju na dirigenta velikog orkestra nego na službenika koji stoji usred vreve. Vozači ne kriju olakšanje kada se on pojavi – zahvaljujući njemu kolone se pokreću, a promet postaje podnošljiv.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Studenti kao ispomoć

Iz Općine Podstrana danas su najavili da će potražiti studente koji će pomagati u regulaciji prometa i na taj način barem djelomično rasteretiti Glibotu. Prvi student na probu stiže već sutra.

Ovaj potez dolazi nakon brojnih reakcija građana koji već godinama upozoravaju da je prometno rješenje na ovom raskrižju neodrživo. Mnogi ističu da je krajnje vrijeme za ozbiljnu rekonstrukciju – bilo da se izgradi kružni tok, nadvožnjak ili da se konačno osposobe postojeći semafori.

Glas građana: “Mate, svaka ti čast!”

Snimka Glibote u akciji, koju je objavila stranica Web Žrnovnica, skupila je gotovo 200 tisuća pregleda. Komentari ispod videa puni su podrške – jedni smatraju da bi Mate trebao dobiti nagradu općine i grada, a drugi ga nazivaju simbolom predanosti i požrtvovnosti.

Posebno je dojmljivo što se Glibota ne zadržava samo na regulaciji prometa – godinama je svakodnevno prevozio djecu s poteškoćama u razvoju u njihove škole. Posljednjih godinu dana taj zadatak preuzeo je Ivica Karaman, ali Glibotin angažman i dalje nadilazi granice službene obaveze.

Čovjek iznad sustava

Dok institucije tek traže trajno rješenje prometnog kaosa, Mate Glibota svakodnevno pokazuje da ljudska posvećenost može biti jednako učinkovita kao i najmodernija infrastruktura. Upravo zato mnogi građani smatraju da njegov rad treba posebno priznati i nagraditi.

Jer, kako poručuju, Podstrana i Split trebaju ljude poput njega – one koji svojim trudom i energijom pokazuju da zajednica može funkcionirati i u trenucima kada sustav zakaže.