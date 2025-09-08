Ovaj čovjek s velikim žarom i profesionalnošću rješava kaos na najgorem splitskom raskrižju. Vozači ga obožavaju

Podstrana već godinama muku muči s prometnim gužvama. Posebno teško postaje ujutro, kada svi kreću na posao, a na skretanju za Strožanac nastane pravi prometni čep. Semafori koji ondje stoje već godinama svijetle samo žutom bojom, pa vozači sa sporedne ceste gotovo nemaju šanse uključiti se u promet bez čekanja u beskonačnim kolonama.

U takvim trenucima na scenu stupa Mate Glibota, prometni redar koji umjesto nefunkcionalnog semafora preuzima kontrolu. Njegovo usklađeno mahanje rukama, odlučni zvižduci i smirena energija podsjećaju više na dirigenta velikog orkestra nego na službenika koji stoji usred vreve. Vozači ne skrivaju olakšanje – zahvaljujući njegovoj intervenciji kolona se pokreće, a promet postaje podnošljiv.

Dirigent na asfaltu i poruka svima nama

Mate nije samo prometni redar. On je simbol predanosti poslu i primjer kako entuzijazam jedne osobe može značiti veliku razliku za stotine ljudi koji svakog jutra prolaze kroz isto prometno usko grlo. Njegova energija, gotovo umjetnički pristup upravljanju vozilima, natjeraju promatrača da se zapita kako bi društvo izgledalo kada bi svatko svoj posao radio s tolikim žarom i posvećenošću.

Promatrajući ga kako u usijanoj gužvi zadržava hladnu glavu, lako se dođe do zaključka da upravo takvi ljudi – samozatajni, ali izuzetno posvećeni – čine okosnicu zajednice.

Snimka koju je objavila Web Žrnovnica na kojoj se vidi ovaj prometni redar u reguliranju prometnog kaosa ima gotovo 200 tisuća pregleda:

Glas naroda: “Mate, svaka ti čast!”

Reakcije mještana Podstrane i Splita ne izostaju. U komentarima ispod snimke koja kruži društvenim mrežama, građani izražavaju zahvalnost i divljenje. Jedni tvrde da bi Mate trebao dobiti nagradu općine i grada, jer se svojim radom izdvaja daleko iznad očekivanog. Drugi naglašavaju da problem nije samo u gužvi, nego u samom raskrižju koje je “rak rana” prometa na tom području te da je krajnje vrijeme za ozbiljnu rekonstrukciju – bilo da se izgradi kružni tok, nadvožnjak ili napokon osposobe semafori.

Posebno dojmljivo zvuči podatak da Mate, osim što regulira promet, svakodnevno prevozi djecu s poteškoćama u razvoju u njihove škole. Njegov angažman daleko nadilazi puku službenu obavezu i ulazi u sferu osobne brige za zajednicu.

Čovjek iznad sustava

Iako mnogi s pravom pitaju zašto umjesto Matu posao ne obavljaju oni koji su za to službeno plaćeni, činjenica ostaje ista – ovaj prometni redar svojim trudom i zalaganjem ulijeva povjerenje vozačima i daje primjer što znači istinska predanost.

Podstrana i Split trebali bi, kako poručuju građani, znati cijeniti i nagraditi ovakav rad. Jer dok institucije traže rješenja, Mate Glibota već godinama pokazuje da je jedno od njih – i to ono ljudsko, najvažnije.