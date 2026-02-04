Odgađaju se radovi u Ninskoj ulici u Splitu zbog lošeg vremena

Planirani radovi u Ninskoj ulici u Splitu, koji su trebali započeti u četvrtak 5. veljače, odgađaju se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Novi termin početka radova predviđen je za 9. veljače 2026. godine, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije.

Radovi u Ninskoj ulici dio su "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin", a obuhvaćaju dionicu od Vukovarske do Krbavske ulice, uz privremeno zatvaranje istočnog ogranka Krbavske ulice za sav promet. Tijekom izvođenja radova stanarima će biti omogućen pješački pristup objektima.

Projekt se provodi fazno, sukladno prometnom elaboratu, kako bi se smetnje za građane svele na najmanju moguću mjeru, a završetak svih faza planiran je do 30. travnja 2026. godine.

Riječ je o investiciji vrijednoj više od 321 milijun eura, kojom će se unaprijediti sustav vodoopskrbe i odvodnje te osigurati ispunjavanje europskih standarda u području vodno-komunalne infrastrukture.