Odbio testiranje na droge i kršio prometna pravila: 28-godišnjaku u Splitu oduzeto vozilo i određen zatvor

U ponedjeljak, 12. siječnja 2026. godine, oko ponoći, u Splitu na raskrižju ulica ZNG-a i Domovinskog rata, policijski službenici zaustavili su 28-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim vozilom s uključenim dugim svjetlima, čime je zasljepljivao vozače iz suprotnog smjera te pri prestrojavanju nije koristio pokazivače smjera čime je ugrožavao sigurnost cestovnog prometa.

Tijekom postupanja utvrđeno je da vozač kod sebe nije imao vozačku niti prometnu dozvolu. Također je odbio zahtjev policijskih službenika da se podvrgne preliminarnom testiranju na prisutnost droga u organizmu, odnosno liječničkom pregledu, uzimanja krvi i urina radi analize.

Zbog počinjenih prekršaja vozač je uhićen, a nakon dovršenog istraživanja, uz optužni prijedlog, priveden je nadležnom sudu.

Od njega je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao do donošenja odluke o prekršaju.

Policija je sudu predložila da se vozaču, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, ali i zbog činjenice da je višestruki ponavljač prometnih prekršaja, odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna u iznosu od 250 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 24 mjeseca kao i trajno oduzimanje vozila s kojim je počinio navedene prekršaje.

Sud je donio odluku kojom je vozaču određeno zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor, dok će odluka o prekršajnoj odgovornosti biti donesena naknadno.