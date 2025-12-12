Odbijeni svi amandmani SDP-a na Zakon o prostornom uređenju, prihvaćeni svi HDZ-ovi

Amandmani Kluba zastupnika HDZ-a na konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju dobili su u petak zeleno svjetlo Vlade, kao i jedan amandman Predraga Štromara (HNS), dok su oni oporbenih zastupnika odbijeni.

Uz amandmane Kluba SDP-a kojima su tražili, stavak po stavak, brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona, Vlada nije prihvatila ni druge oporbene amandmane, one Marije Selak Raspudić (NZ) kao i Kluba IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a.

Klub HDZ-a je podnio ukupno 11 amandmana i oni su prihvaćeni, piše N1.

Njima se, uz ostalo, ukida minimalni rok za izradu natječajnih rješenja kako bi se ubrzao postupak provođenja natječaja, pogotovo imajući u vidu manje zahtjevne zahvate koji ne zahtijevaju puno vremena za izradu.

Na mnogo se načina olakšava gradnja

Također se s pet na četiri godine smanjuje potreban broj godina staža za odgovorne voditelje izrade poslovnih planova, kako bi se donekle umanjio budući progresivni deficit stručnih osoba iz područja prostornog uređenja.

Osim toga, izvan građevinskog područja moći će se planirati i građevine za potrebe seoskog turizma na jednoj ili više katastarskih čestica na zemljištu površine od dva hektara i više, a nije uvjet da ono bude privatno vlasništvo.

Naime, Klub HDZ-a tumači kako poljoprivredna gospodarstva često osim vlastitog zemljišta koriste i državna ili zemljišta općine, grada i županije putem dugoročnog zakupa, pa je neopravdano da odredba vrijedi samo za zemljišta u privatnom vlasništvu.

U izmijenjenom obliku Vlada je pristala i na jedan od tri predložena amandman Predraga Štromara (HNS) vezana za etažiranje građevina ugostiteljsko-turističke namjene, čija je realizacija počela, da se ono može provesti po propisima koji su vrijedili na dan izdavanja lokacijske dozvole, odnosno podnošenja zahtjeva, u roku ne duljem od 5 godina.