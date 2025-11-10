"Odande donde" u Dugopolju

U Domu kulture Dugopolje u srijedu, 12. studenoga, gostuje dramska skupina "Odande donde", sekcija Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva "Peruća" Hrvace. Uvijek rado viđeni gosti Dugopoljcima ovaj put donose predstavu "Rašica Crnošija" redatelja Ante Bošnjaka Bare.

Predstava je svojevrstan nastavak književnog klasika, pripovijetke "Alkar" Dinka Šimunovića, ljubavne pripovijesti iz druge polovice 19. stoljeća, prožete motivima junačke tradicije cetinskoga kraja. U središtu radnje je ljubavni trokut mladića Salka, djevojke Marte i Salkova oca Rašice. Marta se priklanja Rašici umjesto Salku, što dovodi do tragičnog raspleta.

Ante Bošnjak Bare okupio je svoju glumačku družinu te autentičnom scenografijom, koreografijom i govornim izričajem u predstavi "Rašica Crnošija" oživljavaju događaje otprije stoljeća i pol, donoseći svoju umjetničku viziju onoga što se moglo odvijati nakon kraja radnje Šimunovićeva "Alkara".

Predstava počinje u 19 sati, uz besplatan ulaz.