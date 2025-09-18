Odana počast herojima Domovinskog rata

U Vučipolju, mjestu duboko urezanom u sjećanja mještana i suboraca, održana je dostojanstvena komemoracija za trojicu poginulih pripadnika 16. domobranske pukovnije – Stipu Kuncu, Damira Žmiru i Franu Poljaka.

U znak počasti i sjećanja, do mjesta njihove pogibije dojahao je počasni vod konjanika, ponosno noseći hrvatske zastave. Snažan simbol domoljublja i časti, njihov dolazak podsjetio je sve prisutne na hrabrost i žrtvu koju su ovi branitelji dali za slobodu Hrvatske.

Uz obitelji poginulih, počast su im odali i načelnik Općine Hrvace Dinko Bošnjak, predstavnici braniteljske zadruge „Patriot“, kao i predstavnici Udruge veterana 16. domobranske pukovnije.

Bio je to trenutak ponosa i zahvalnosti – trenutak koji je pokazao da istinski heroji nikada nisu zaboravljeni.

Video pogledajte OVDJE.