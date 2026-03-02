Od učionica do terena: Evo kako su ulične mace ujedinile otok Hvar

Stanovnici najsunčanijeg hrvatskog otoka ujedinili su se, a povezale su ih – mačke. Vjerovali ili ne, sve ide volonterski. Već je održano nekoliko edukacija, odrađena je kastracija divljih mačaka, a još je mnogo toga u planu. Sve s ciljem da se divljim macama osigura kvalitetniji život, ali i nauči djecu na važnost brige za životinje i svoj okoliš.

Edukacije su usmjerene prema onima na kojima svijet ostaje, prema najmlađima. Tako su do sada već održane edukacije u nekim otočnim osnovnim školama, a odaziv je bio velik. Djeca su naučila nešto novo, ali i pokazala da im je stalo do svoje okoline.

Prije dva tjedna održana je edukacija u svečanoj dvorani Jelsa i to za djecu OŠ Jelsa, od 5. do 8. razreda, dok je za učenike OŠ Hvar održana u jutarnjim satima 24. veljače.

Izlagali su Ana Suljić, pokretačica i organizatorica projekta, veterinar Prosper Vlahović, veterinarka Marinka Pelivan , a u ime udruge Maška Hvar je bila prisutna Klaudija Čavčić. Sve njih spojila je ljubav prema životinjama i otoku Hvaru na kojem žive i rade, upravo zato im nije bilo teško odvojiti svoje slobodno vrijeme i posvetiti se ovom hvalevrijednom projektu.

Na edukacijama se pričalo se o problemu lovačkih pasa te o zlostavljaju životinja, o kastracijama maca i važnosti kastracija za njihovu kvalitetu života, a i za zajednički suživot. Razgovaralo se i o drugim životinjama. Najavila se gradnja kućica za mace za cijeli otok, a sve to u cilju kontrole razmnožavanja, čistih staništa i hranilišta i promicanja empatije prema onima koji ovise o našoj dobroj volji.

„Edukacije se rade usporedno s kastracijama maca i tu moramo zahvalit općinama na susretljivost i i suradnji i financijskoj pomoći, jer bez njih ovaj projekt kastracija ne bi došao na ovaj nivo. Prošle godine se na cijelom otoku kastriralo oko 500 maca, a ove godine je plan da ih se kastrira i više od toga. Kao otok smo u biti zatvorena zajednica i moramo tako međusobno djelovat. Povezano i otvoreno u svakom aspektu suživota, a pogotovo kad se radi o cjelokupnom interesu koji je najbolji kako za ljude, tako i za životinje i prirodu“, kaže Ana Suljić.

Krajem ožujka u svakoj otočnoj školi bit će postavljene kutije za prikupljanje donacija za mace u vidu hrane, ampula, tabletica, gdje će djeca aktivno sudjelovati i sama donirati ono što žele.

„Dok ostatak svijeta ratuje, mi smo otvorili svoja srca i djelujemo iz ljubavi i zajedništva. Odvajamo svoje slobodno vrime često nauštrb sebe samih da bismo pokazali ( i dokazali ) da kad daješ cijelog sebe za zajednicu ništa ne gubiš, dapače tada si samo na dobitku. Dok ostatak svijeta baca bombe na škole i djecu, mi našoj otočkoj djeci ukazujemo na važnost ljubavi, mira i zajedništva. I nećemo stat. Baš naprotiv“, kaže Suljić.

Iduća edukacija bit će održana 12. ožujka za učenike SŠ Jelsa, a do tada ekipa aktivno lovi i kastrira mace, vezano za projekt UHVATI - KASTRIRAJ - VRATI.

Između dvije edukacije održana je kastracija maca u Gdinju, u prostoru nekadašnje ambulante, na sam Svjetski dan kastracije pasa i mačaka.

„20 mačaka je dobilo priliku za bolji, kvalitetniji i zdraviji život. Za život bez konstantne patnje i bez konstantnog donošenja potomaka na ovaj svijet toliko okrutan za ulične mačke.

Još je tu puno maca i puno, puno posla, ali krenilo se i sa ovim dijelom otoka aktivno i na tome veliko hvala općini Jelsa na pomoći da to riješimo i na otvorenosti u vidu suradnje vezano za BESPLATNE kastracije“, poručuje Suljić.

Termine za BESPLATNE kastracije na otoku možete dobiti u veterinarskoj ambulanti Lota i u veterinarskoj ambulanti u gradu Hvaru.

Kastracija divljih (uličnih) mačaka ključna je metoda kontrole populacije i sprječavanja širenja bolesti poput FIV-a i FeLV-a. Zahvat je rutinski, izvodi se pod općom anestezijom, a kod vanjskih mačaka često se koristi intrakutani šav koji se ne mora vaditi. Ovime se smanjuju sukobi, lutanje i neželjeni okoti, osiguravajući mačkama zdraviji život.