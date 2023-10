OD SUBOTE NOVI REŽIM PRELASKA Evo kako će izgledati prelazak granice

Slovenija uvodi privremene granične kontrole na granici s Hrvatskom zbog većeg rizika od terorizma. Mjere će biti uvedene u subotu u ponoć. Reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala je s glavnim ravnateljem policije Nikolom Milinom.

Jedan od najvećih uspjeha kojim se premijer Plenković hvalio u, kako je rekao, godini isporuke, jest upravo ulazak u Schengen. Nikola Milina, glavni ravnatelj policije, pojašnjava što znači suspenzija te objašnjava kako će sada izgledati prelazak granice?

"To neće značiti gužve i ono što je bilo prije. Schengenska granica je sada naša granica. Ovo znači da će se profilirati, raditi kontrole, ali neće biti sustavne kontrole, ono što se prije radilo, neće biti velikih gužvi. Ova odluka nije inicirana zbog migranata, već zbog prijetnje terorizma, ekstremizma, raikalizma, ali i prekograničnog kriminaliteta".

Milina kaže da naša granica ne pušta. Demantirao je tako neke izjave koje su dolazile iz Slovenije.

"To nikako nije točno. To pokrijepljujemo brojkama. Svi ti ljudi su registrirani i provjereni", rekao je.

"Moguće je da ćete u jednom prelasku morati pokazati dokumente"

Na pitanje, hoćemo li morati ponovo pokazivati dokumente i na granici sa Slovenijom, pa Italijom, ako primjerice želimo do Venecije, Milina kaže: "Radit će se temeljem profiliranja i moguće je da ćete u jednom prelasku morati pokazati dokumente, ali sve ovisi o analizi rizika. Neće to biti kao što je to bilo prije ulaska u Schengen".

Kaže da se na aerodromima neće povećati kontrole. Suspenzija Schengena je moguća i do dva mjeseca. Dolazi sezona skijanja...

"Ova odluka je na rok od 10 dana, a suspenzija Schengena moguća je do dva mjeseca, ali ne vidimo da će biti sustavne kontrole. A ako i bude, biti će profilirane, nikako sustavne kontrole".

Na pitanje koliko bi Hrvatskoj pomogao Frontex na granici sa BiH, odgovara: "Za Frontex nema potrebe, što se tiče kapaciteta i sposobnosti policije. Imamo više graničnih policajaca nego sve zemlje u regiji. Niti jednom, na niti jednom sastanku, nije bilo riječi o Frontexu na granici. Nama je imperativ da se trećim zemljama poveća kapacitet", kazao je.