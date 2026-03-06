Od srpnja velika promjena na cestama, novi sustav mogao bi spasiti živote

Od sredine ove godine svi novi automobili morat će imati ugrađen poseban sustav upozorenja pri naglom kočenju. Bez tog sustava vozilo više neće moći dobiti homologaciju, što znači da se neće moći registrirati.

Riječ je o takozvanom 'Signalu za nužno zaustavljanje', koji postaje obvezan od 7. srpnja prema europskoj uredbi o općoj sigurnosti vozila, piše tportal.

Sustav se automatski aktivira kada vozač snažno zakoči pri brzinama većim od 50 km/h. Njegova je svrha pravovremeno upozoriti vozače iza da je došlo do naglog usporavanja.

Za razliku od klasičnih kočionih svjetala, koja se pale pri svakom pritisku papučice kočnice, ovaj sustav ima dodatnu funkciju upozorenja. Kada vozilo naglo usporava, stop svjetla počinju brzo treperiti, čime se vozačima iza šalje jasan signal opasnosti.

Ako se vozilo pritom potpuno zaustavi, sustav automatski uključuje sva četiri pokazivača smjera, dok stop svjetla ostaju upaljena.

Cilj je smanjiti sudare odostraga

Iz Hrvatskog autokluba ističu da bi ovakav sustav mogao znatno smanjiti broj sudara odostraga, koji su među najčešćim prometnim nesrećama, osobito na autocestama i brzim cestama.

Dodatno i ranije vizualno upozorenje daje vozačima iza više vremena za reakciju, čime se smanjuje rizik od lančanih sudara.

Važno je naglasiti da se nova obveza odnosi isključivo na nove osobne automobile i laka gospodarska vozila. Vlasnici postojećih vozila ne moraju naknadno ugrađivati ovaj sustav niti prilagođavati svoje automobile.

Signal za nužno zaustavljanje dio je šireg paketa sigurnosnih mjera koje donosi Uredba EU 2019/2144. Ona predviđa i obveznu ugradnju dodatnih sigurnosnih sustava poput automatskog kočenja u nuždi (AEBS), pomoći za zadržavanje vozila u prometnoj traci, pametnog ograničivača brzine, sustava za prepoznavanje umora vozača te kamera za vožnju unatrag.

Cilj novih pravila je povećati sigurnost na europskim cestama i smanjiti broj teških prometnih nesreća.