Od špilja do legendi: Tisuće posjetitelja otkrile Dugopoljsku 'Skrivenu Dalmaciju'

Centar "Skrivena Dalmacija" u Dugopolju, u početku zamišljen kao dodatna turistička ponuda Splita, postao je nezaobilazno odredište svima koji o ljepotama Dalmatinske zagore žele doznati više.

S pomoću virtualne stvarnosti u njemu se mogu "spustiti" i u krške špilje i jame, piše HRT.

Zavlačimo se u špilju. Oko nas - sige, krški kukci i leteći sisavci.

- Najnovija stvar koju smo integrirali u naš sadržaj su nove VR naočale koje su prve takve u Hrvatskoj. Imaju proširenu stvarnost, s VR naočalama vi uspijevate osvojiti cijeli prostor i otkriti prirodnu i kulturnu baštinu Splitsko-dalmatinske županije, kaže Marko Antonije Bitanga, voditelj Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija.

U tri godine "Skrivenu Dalmaciju" otkrile tisuće posjetitelja

U samo 3 godine "Skrivenu Dalmaciju" otkrile su tisuće posjetitelja, uz gotovo pa individualan, opušten pristup i stručno vođenje - od turista koje u Dugopolje dovezu sa splitske Rive u projektu "Zelena linija", do djece vrtićke dobi i učenika osnovnih škola.

- Preko 500 odrađenih radionica, gotovo 9000 posjetitelja, a općenito u Centru, kroz multimedijalni prostor i druge aktivnosti preko 30.000 posjetitelja. To je jedan jako lijepi broj, jako dobro zvuči, govori Katarina Dodaj, savjetnica-edukatorica Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija.

Edukatoricama pomaže virtualna kolegica - vila s Mosora.

Posla je mnogo; u neobičnome muzeju miriše se smilje, sade biljke, odmara pod maslinom.

Puše i bura, zavijaju vukovi.

- Jako se pozitivno iznenade što imamo toliko zaštićenih područja, toliko toga za ponuditi, a zapravo nije toliko isprezentirano, priča Mara Pokrajčić, edukatorica Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija.

Brojevi stalno rastu

Centar služi i kao prostor za mnoge srodne projekte pa i školu u prirodi, a njime upravlja županijska Javna ustanova More i krš.

Zadovoljni su jer posjetitelji izlaze nasmijani, a brojevi stalno rastu.

- Moram biti zadovoljan s obzirom na to da smo sve projektne parametre premašili preko tri puta, da je Centar u potpunosti ostvario svoju svrhu i na nama je da dalje nastavimo raditi ovako, govori Marko Antonije.

Dalmacija, ističe, nije samo more; a vrata Zagore otvaraju se upravo - u Dugopolju.