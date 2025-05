Od raka vrata maternice u samo godinu dana u Hrvatskoj je umrla 121 žena: Znate li kolika je procijepljenost kod djevojčica i dječaka?

Kongres je održan povodom obilježavanja Europskog mjeseca borbe protiv raka vrata maternice, u organizaciji Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a „Sestre milosrdnice“, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora.

Suorganizatori su bili 17 stručnih društva Hrvatskog liječničkog zbora, te Croatian Medical Student International Comimittee (CroMSIC). Pokrovitelji kongresa su bili: Hrvatska akademija znanost, Razred za medicinske znanosti, European Federation For Colposcopy (EFC), European Society of Gynecological Oncology (ESGO) , i Southeast European Forum for Human Pappilomavirus ( SEEFHPV). Okupilo se 418 sudionika, od kojih su 77 bili predavača iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije, Grčke, Švedske, Mađarske i Nizozemske.

Događanja su započela sa pred kongresnim Naprednim tečajem iz kolposkopije pod pokroviteljstvom EFC. Predsjednici nacionalnih kolposkopskih društava Hrvatske, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Mađarske te kolposkopičari iz Bosne i Hercegovine raspravljali su o posebno problematičnim temama iz područja dijagnostike raka vrata maternice.



Nakon svečanog otvaranja u prvoj sekciji kongresa: "Gdje je Hrvatska?" bili su prikazani epidemiološki podatci o pojavnosti i smrtnosti u Hrvatskoj od raka vrata maternice, rezultati preventivnih programa tj. cijepljenja, rezultati Nacionalnog pilot programa organiziranog programa za rak a vrata maternice, utjecaj infekcije HPV u trudnoći, psihosomatski učinci maligne bolesti raka vrata maternice na pojedinca i društvo, te uloga javno zdravstvenih akcija u sprečavanju bolesti izazovnih HPV om. Usporedili smo rezultate s rezultatima Republike Slovenije. Tri novinarke nacionalnih televizijskih kuća bile su sudionice panel rasprave o utjecaju medija i mogućnostima bolje popularizacije prevencije, viđene očima novinara koji se bave medicinskom problematikom.

U sekcije pod nazivom „Izazovi dijagnostike“ prikazani su rezultati postojećih dijagnostičkih metoda, njihovih mogućih grešaka te mogućnosti njihovog napredaka.



U posebnoj sekciji, obrađene su teme o mogućnostima liječenjima, starim ali i potpuno novim kao i o mogućim posljedicama liječenja. Prikazane su preporučene smjernice postupanja za dijagnostiku i liječenje premalignih i ranih malignih promjena na vratu maternice od strane šest stručnih društava HLZ.

U sekciji o onkofertilitetu tj mogućnostima zadržavanja plodnosti kod žena koje su oboljele i liječenje od malignih bolesti, kolege iz Hrvatske, Slovenije i Švedske razmijenili su spoznaje i iskustva.

U okviru kongresa održan je 2. simpozij foruma jugoistočne Europe protiv HPV-a, gdje su ginekolozi, maksilofacijalni kirurzi, pedijatri, infektolozi, dermatolozi obradili teme, od različitim lokacijama bolesti izazvanih HPV-om.

Mladi ginekolozi, medicinske sestre te studenti medicine obradili su probleme pripreme pacijentica, liječenje i praćenja liječenja premalignih i malignih bolesti donjeg genitalnog trakta. U sekciji multidisciplinarnog pristupa liječenju posljedica HPV infekcije, otorinolaringolozi, kirurzi, dermatolozi, ginekolozi, specijalisti školske medicine svaki sa svoga aspekta prikazali su rezultate i mogućnosti liječenja. U sekciji psiho onkologije, obrađene su teme utjecaja onkološke bolesti na pojedinca, ali i na obitelj društvo te utjecaj i problem „burnout „liječnika.

Kongres je prošao u profesionalnoj i prijateljskom atmosferi sa najavom sljedećeg za dvije godine. Prema upravo objavljenim podacima za 2022. godinu, u Hrvatskoj je od ovog raka oboljela 261 žena. Prema podacima o smrtnosti, u 2023. godini od raka vrata maternice u Hrvatskoj umrla je 121 žena (gruba stopa mortaliteta 6,1/100 000), od kojih je trećina bila mlađa od 60 godina, nam govori da znamo možemo i moramo biti bolji u prevenciji.

Podaci za procijepljenost protiv HPV, ciljane populacije od 55 % djevojčica i 39 % dječaka su iz godine u godinu su sve bolji ali još nedovoljno dobri čak ni u najbolje procijepljenim županijama poput Krapinsko- Zagorske, Varaždinske i Osječko- Baranjske, a svakako u najlošijoj procijepljenosti u Ličko Senjskoj, Dubrovačko-Neretvanskoj i Zadarskoj. Angažman pojedinaca entuzijasta pokazuje da je ponekad dovoljan samo jedan i li manja grupa ljudi da učine preokret u brojkama.

Nadamo se da ćemo na 10. kongresu uspjeti prikazati brojeve od 90 posto procijepljenosti i time biti na cilju eliminacije raka vrata maternice kao javnozdravstvenog problema i time pokazati brigu prema zdravlju pojedinca i cijele populacije.