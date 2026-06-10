Zbog radova privremeno se zatvara cesta kod Sinja, promet će biti preusmjeren

Zbog završnih radova na kolničkoj konstrukciji kružnog raskrižja novog trgovačkog centra u Ulici Put Piketa, u četvrtak će doći do privremene obustave prometa na dijelu lokalne ceste između Sinja i Otoka.

Kako je najavljeno, za sav promet bit će zatvorena lokalna cesta LC 67040 Sinj (DC1) - Otok (ŽC 6289), i to na dionici od raskrižja s Ulicom Put šumarije u duljini od oko 100 metara prema Glavicama.

Privremena regulacija prometa na snazi će biti u četvrtak, 11. lipnja 2026. godine, od 8 do 16 sati.

Za vrijeme izvođenja radova vozači će koristiti obilazne pravce kroz naselje Glavice, odnosno ulicama Put šumarije i Glavice.

Radove na kružnom raskrižju izvodi tvrtka Kavelj d.o.o., a vozačima se savjetuje dodatan oprez te poštivanje privremene prometne signalizacije.