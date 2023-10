OD PROGNOZE ĆE MNOGE ZABOLITI GLAVA Danas počinje jugo koje će nas pratiti sve do kraja mjeseca! Sutra će biti problema u prometu morem

Današnjim danom ušli smo u izrazito dugo nestabilno razbolje ciklonalnog utjecaja u kojem će dominantan vjetar biti jugo, a temperature zraka više od prosjeka. Ovo posljednje svakako nije novost, no za razliku od cijele prve neobično mirne polovine klimatološke jeseni, jugo je karakterističan vjetar za jesen, osobito njen drugi dio.

Jugo puše još od noći i sve više jača. Već su u jutarnjim satima službeno izmjereni prvi olujni udari. Tako je na DHMZ postaji Split Marjan izmjeren olujni udar juga od 76 km/h. Na Resniku su udari do 50 km/h.

Bilježe se prvi, manji problemi u prometu morem, no to je tek nagovještaj većih problema koji će nastupiti u petak i subotu.

Zbog jakog juga u prekidu su katamaranske linije Šibenik-Kaprije-Žirje, Split - Hvar - Vela Luka - Ubli, Split-Hvar, Split-Stari Grad, Vis-Split, Lastovo-Korčula-Dubrovnik, Korčula-Hvar-Split i Mali Lošinj-Cres-Rijeka.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za danas izdao žuti stupanj upozorenja za obali i zaobalje, iako su predviđeni najjači udari vjetra do 65 km/h, izmjereni podaci već su prešli prognoziranu vrijednost, a jačanje se tek očekuje prema kraju dana. Za more je izdan narančasti stupanj zbog prognoziranih udara do 95 km/h, što su vrijednosti koje zasad nisu dosegnute.

Za petak DHMZ izdaje narančasti alarm za veći dio obale, a za južni Jadran crveno upozorenje zbog očekivanih udara vjetra do 100 km/h.

Danas će do kraja dana biti umjereno do znatno oblačno i većinom suho. Tek ponegdje, a osobito večeras, može biti malo kiše. Puhat će jako jugo koje će navečer biti vrlo jako s olujnim udarima. Bit će toplo, a večer će biti najtopliji dio dana.

Pretežno oblačno i većinom suho bit će u petak. Puhat će vrlo jako jugo s olujnim udarima cijeloga dana. Na moru se očekuju najjači udari vjetra do oko 100 km/h. Od jutra natprosječno toplo, noćne temperature uz obalu i na otocima iznad 20°C! Danju većinom od 22 do 27°C.

U subotu oblačno s kišom, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice će pasti preko 30 litara kiše po metru kvadratnome. Jugo će olujne udare imati još ujutro, oslabit će na kraju dana. Bit će toplo, a neznatno svježije navečer.

U nedjelju djelomično smirivanje vremena. Bit će promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja, povremeno uz slabe pljuskove. Ujutro umjereno do pojačano jugo, prestat će do večeri. Bit će tek malo svježije u odnosu na subotu, ali i dalje toplo.

U ponedjeljak će nastupiti kratka pauza od ciklona, bit će pretežno sunčano i toplo. Već do kraja utorka jugo, novo naoblačenje i nova kiša. Kiša, jako i olujno jugo potom će nas vjerojatno pratiti sve do kraja sljedećeg tjedna. Zadržat će se toplo za dio godine.