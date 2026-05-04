Bračanin u zatvoru zbog problema u prometu

Sud je odredio zadržavanje do 8. svibnja 2026. godine 31-godišnjem vozaču kojega su u srijedu, 29. travnja 2026. godine u 21,10 sati zaustavili policijski službenici na kolniku državne ceste u mjestu Milna. Provjerom je utvrđeno da je upravljao osobnim vozilom za vrijeme dok mu je na snazi mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije do lipnja 2026. godine.

Također, na zahtjev policijskog službenika odbio se podvrgnuti ispitivanju prisutnosti opojnih droga u organizmu, odnosno liječničkom pregledu radi izuzimanja krvi i urina. Radi se o muškarcu višestruko kažnjavanom za različite prometne prekršaje, kojega je policija posljednju godinu dana tri puta kaznila zbog odbijanja testa na droge i liječničkog pregleda, za što mu je sud izrekao čak dvije pravomoćne presude. S obzirom na to da se unatoč dosadašnjem kažnjavanju nije klonio činjenja teških prekršaja, nego je svojim ponašanjem i dalje neposredno ugrožavao sigurnost prometa, uhićen je, a vozilo mu je oduzeto. Sljedećeg dana je uz optužni prijedlog odvede na sud, kojemu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije u maksimalnom trajanju. sud mu je odredio zadržavanje nakon čega je predan u zatvor, dok će sud konačnu odluku o prekršaju donijeti naknadno.