Od ponoći stupa na snagu Vladina odluka o ograničavanju cijena na 30 proizvoda

Kompletna košarica proizvoda, čija je cijena ograničena, na kraju prošle godine stajala bi 99,68 eura, a prema novim cijenama - 76,19 eura, što je 23,5 posto manje. Svi ti proizvodi dobit će i posebnu oznaku kako bi bili što vidljiviji potrošačima.

- Najmanje dva trgovačka lanca još tijekom ovoga tjedna najavila su i počela sa sniženjima i to na još dodatne proizvode. Riječ je o Konzumu, koji je najavio i krajem ovog tjedna počeo sa akcijama i to na čak više od tisuću proizvoda. S druge strane tu je i Lidl koji je istaknuo kako će svakoga tjedna imati akcije na dodatne proizvode iz svog asortimana, rekla je u središnjem Dnevniku HTV-a Iva Magušić.

Istaknula je i da je resorni ministar Davor Filipović jučer izjavio kako je razgovarao sa trgovačkim lancima i kako su još barem dva trgovačka lanca obećala napraviti sličnu stvar, sniziti još dodatno proizvode, njih 500 odnosno 300.

- Ipak, prema neslužbenim informacijama, dio trgovačkih lanaca i dalje zapravo razmišlja o svemu, rade svoje kalkulacije, rekla je Magušić.

Određeni stručnjaci kažu kako bi to trebala biti značajna ušteda. Prema nekim izračunima višečlana obitelj na ovakvim akcijama mogla bi uštedjeti i do 100 eura po košarici, a kako će to sve u konačnici izgledati, saznat ćemo tijekom sljedećeg tjedna.

Cijene hrane svima su u fokusu. Neke namirnice bit će snižene i više od 50 posto, a jesu li u Splitu već počeli mijenjati cijene, provjerila je HRT-ova novinarka Ivana Šilović.

- Daleko je to od cijena koje smo imali u prosincu, potvrđuju nam to i kupci, ali i ekonomski stručnjaci. Neki su trgovački lanci već sada zaključali svoje cijene, a za očekivati je da će ih sutra biti i više, rekla je.

Dodala je kako je jedan trgovački lanac istaknuo činjenicu da su oni u proteklih devet mjeseci pojeftinili potrošačku košaricu za 5,21 posto.

- Što se tiče neradnih nedjelja, većina je taj dio odradila. Ono što je poznata činjenica za sada je da će sve radne nedjelje biti u studenom i prosincu, naglasila je Šilović.

Budimir: Ostali trgovci će imati sniženje u skladu sa svojim mogućnostima

Dopredsjednik HUP-a Udruge trgovine Mirko Budimir gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je kako je Vlada ograničila cijenu na 30 proizvoda i to je obaveza svih trgovaca da je primjenjuju od sutra.

- Ostali trgovci će imati sniženje u skladu sa svojim mogućnostima. Tu će biti različita sniženja - do 50 psoto, a neka će biti možda i simbolična. To sve ovisi o trgovcu i njegovom dobavljaču, rekao je, piše HTV.

Istaknuo je i da trgovci nisu ostvarivali ekstra profit.

- Mi smo uvoznici prehrambenih proizvoda, mi nemamo dovoljno svoje proizvodnje, a cijene prehrambenih proizvoda bile su na svjetskom tržištu, na visokoj razini. Mi u deficitu, oko milijardu i 700 milijuna eura sa prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima. Prošlih pet godina smo bili na milijardu, znači to nam se povećalo i to je automatski diglo cijene koje smo mi imali kod naših trgovaca. Sada je ta cijena počela padati i vani, a i naši proizvođači su isto počeli spuštati cijenu, tako da imamo prostora za sniženje, istaknuo je.

Komentirao je i izjavu ministra Filipovića koji je rekao da će se na ovaj način, snižavanjem i ovih 30 proizvoda, onda i dodatnim snižavanjem određenih proizvoda potaknuti i konkurencija među trgovcima.

- Konkurencija među trgovcima može biti samo na slobodnom tržištu i kod slobodnog formiranja cijena. Ja vjerujem da će to tako biti, da su ovo kratkoročne mjere koje će nam pomoći da dođemo do toga slobodnog tržišta i da možemo imati normalnu konkurenciju gdje će se natjecati trgovci između sebe i proizvođači između sebe, rekao je Budimir.