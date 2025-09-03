Od ponedjeljka nove rute autobusa u Solinu

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević najavio je izmjene pravaca prometovanja autobusa linija broj 1 i broj 16, koje će stupiti na snagu u ponedjeljak, 8. rujna 2025. godine.

Prema novom rasporedu, linija 1 (Jedinica) vozit će na relaciji: Bunje – centar Solina – Poljička ulica – KBC (Kampus) – Pazar – HNK – “Stara Općina” – Ulica Domovinskog rata – Sveti Kajo.

Linija 16, kao i linija 22, prometovat će obrnutim pravcem: Ninčevici – centar Solina – Ulica Domovinskog rata – “Stara Općina” – HNK – Pazar – KBC (Kampus) – Poljička ulica – povratak u Ninčeviće ili Rupotinu.

Ninčević je istaknuo da su se izmjene dijelom oblikovale prema prijedlozima građana te da će i “jedinica” i “šesnaestica” zaustavljati na HNK-u.

“Za početak će polasci autobusa biti u istoj satnici kao do sada, no pratit ćemo situaciju i ako dođe do kašnjenja zbog gužvi, polasci će se, posebno u frekventnim satima, prilagoditi i kretati ranije”, rekao je gradonačelnik.

Cilj izmjena, naglasio je, jest bolje povezati Solin ne samo s centrom Splita, već i s KBC-om i Kampusom.

“Molim sve korisnike za strpljenje i uvažavanje potreba svih građana. Pratit ćemo stanje, po potrebi reagirati i usklađivati polaske”, poručio je Ninčević.