Od ponedjeljka kreću privremena regulacija prometa na ovoj splitskoj prometnici zbog radova

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ , trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica. Radovi su obuhvaćeni ugovorom P2, koji nosi naziv „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“

U ponedjeljak, 24.11.2025. započinju radovi u ulici Put sv. Jure_Faza 1 u Žrnovnici.

Prema privremenoj regulaciji prometa planirano je zauzimanje jedne kolničke trake na lokalnoj prometnici uz semaforski režim prometa.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 14.871.019,40 eura, 10.113.715,18 eura, odnosno 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Preostalih 4.757.304,22 eura sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.