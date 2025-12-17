Od Nove godine poskupljuju cigarete

"Ne radi se ni o kakvom neuobičajenom potezu, svake godine se razmatra povećanje trošarina na cigarete u kontekstu približavanja europskim minimumima. Hrvatska je na europskom minimumu i usklađivanje visine trošarine je zapravo potreba usklađivanja s europskim trošarinskim propisima", objasnio je za Dnevnik.hr Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave.

Specifična trošarina za 1000 cigareta raste na 59 eura. Za 1 kilogram duhana to je porast na 130 eura, a za kilogram grijanog duhanskog proizvoda 211 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Poznato je da je Hrvatska po visini trošarine ispod razine prosjeka EU i da postoji dostatan fiskalni bazen da se i u tom području trošarine usklade s tržištem, odnosno s europskim minimumima", nadodao je Demirović.

Proizvođači i trgovci o svemu šute, građani pak mogu očekivati dizanje cijena od Nove godine. "Pitanje je sada koliko će u raspodjeli poreznog tereta stradati sami potrošači, jer će proizvođači i trgovci pokušati prevaliti taj porez na krajnjeg potrošača, na onog koji kupuje, i u skladu s tim će biti određena maloprodajna cijena", rekao je Luka Brkić, ekonomski analitičar.

Cijena još nije poznata

"Najjednostavnija računica kaže ovako - ako je, recimo, trošak išao na 25 posto, gledano kroz povećanje poreza njegove stope ili trošarina, onda je najjednostavnije rješenje to da će se taj cijeli trošak pokušati prebaciti ili prevaliti na krajnjeg potrošača", nadodao je Brkić.

"Važno je da se trend povećanja trošarina, koji se neminovno događa u članicama EU-a, događa postepeno, jer istraživanja pokazuju da kad bi trošarine naglo narasle, ljudi bi se počeli opskrbljivati na crnom tržištu", rekao je Hrvoje Stojić iz HUP-a.

S novim dizanjem trošarina, država planira u idućoj godini uprihoditi 129 milijuna eura.