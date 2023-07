OD MENADŽERA DO PUTOHOLIČARA Pločanin Antonio Ivičević pokrenuo je portal za putovanja: "Želimo ljudima pružiti priliku da se maknu od negativnih vijesti, ovdje mogu pronaći vrijednost i užitak"

Mlad, zaigran, kreativan i uporan. A prije svega, veliki ljubitelj putovanja, izleta, prirode, pisanja, fotografije, medija i umjetnosti. Ovako je sebe opisao, 32-godišnji Antonio Ivičević iz Ploča, osnivač i glavni urednik najposjećenijeg nezavisnog digitalnog medija u RH – 'Putni kofer'.

Antonio je završio studij sociologije i filozofije, a onda je svoju profesionalnu karijeru nastavio razvijati na Novoj TV gdje je radio u odjelu korporativnih komunikacija i medijskih istraživanja. Zatim je sa samo 26 godina postao menadžer u Real grupi, najvećoj hrvatskoj marketinškog agenciji.

Međutim, zbog poslovnih obaveza, nedostajalo mu je vremena za ono u čemu je istinski uživao, putovanjima. I tako je pala odluka – dao je otkaz!

Svoju ljubav i strast pretvorio je u posao i posvetio se Putnom koferu, iza kojeg danas stoji cijeli tim stručnjaka koji nas savjetuju i inspiriraju za nova putovanja popraćena pričama, iskustvima i vrhunskim fotografijama.

O njegovom uspjehu svjedoči i činjenica da je Putni Kofer u posljednjih nekoliko mjeseci postao broj jedan medijski kanal o putovanjima na čak tri društvene mreže u Hrvatskoj – Instagram, TikTok i Viber – s više od 275.000 pratitelja, a samo u srpnju objave na portalu i društvenim mrežama pročitalo je i vidjelo više od 5 milijuna korisnika.

Kako je tekao njegov put do uspjeha, Antonio je ispričao u velikom intervjuu za Dalmaciju Danas. A s nama je podijelio i vrijedne savjete koji će vam sigurno koristiti pri sljedećem planiranju putovanja.

U nastavku otkrijte na kojim destinacijama se najbolje jede, gdje su domaćini najljubazniji i čijim krajolikom ćete se očarati.

Centralno mjesto za sve ljubitelje putovanja

Kada i kako je nastao 'Putni kofer'?

- Putni Kofer je nastao početkom 2020. godine, u vrijeme kad je cijeli svijet bio suočen s izazovima pandemije koronavirusa. Upravo tada sam primijetio da su mnogi nacionalni mediji prestali objavljivati svoje uobičajene sadržaje i posvetili se isključivo izvještavanju o pandemiji. Želio sam unijeti svježinu i veselje u taj medijski prostor pa je nastao Putni Kofer.

Prvo sam krenuo objavljivati fotografije i kratke crtice s mojih prethodnih putovanja na Facebooku i Instagramu, kako bih podijelio svoja putna iskustva s drugima. Iznenađujuće brzo, ljudi su počeli reagirati na moje priče i slike te su iskazivali interes za ono što radim.

Uvidjevši potencijal i interes publike, odlučio sam napraviti službenu web stranicu, www.putnikofer.hr, kako bih stvorio centralno mjesto za sve ljubitelje putovanja, a potom i prirode, izleta, lijepih priča, gastronomije i ekologije. Mjesto na kojem će se ljudi osjećati dobro i na kojem će otkriti neko novo odredište, pročitati inspirativnu i pozitivnu priču, doznati pokoji savjet i preporuku...

U kratkom vremenu postao je jedan od najpopularnijih medijskih kanala posvećen putovanjima. Kako ti je to pošlo za rukom? Tko sve stoji iza portala i društvenih mreža?

- Putni Kofer je u posljednjih nekoliko mjeseci postao broj 1 medijski kanal o putovanjima na čak tri društvene mreže u Hrvatskoj – Instagram, TikTok i Viber – s više od 275.000 pratitelja, a samo u srpnju naše objave na portalu i društvenim mrežama pročitalo je i vidjelo više od 5 milijuna korisnika. Nije bilo lako podizati projekt paralelno uz drugi posao.

U vrijeme kada sam pokrenuo Putni Kofer radio sam u najvećoj regionalnoj medijskoj agenciji, Real grupi, no nakon nekoliko mjeseci moj radni dan trajao je sve duže i duže, ponekad čak i po 15-16 sati dnevno. Ubrzo sam odlučio dati otkaz i posvetiti se isključivo Putnom Koferu.

A kako mi je sve pošlo za rukom? Mislim da je moja upornost i neodustajanje u ključnim trenucima glavni uzrok, no i znanje koje sam 'pokupio' u medijskog agenciji na poziciji strateškog menadžera, i prije toga na Novoj TV u odjelu marketinga, svakako je pridonijelo stvaranju uspješnog projekta.

Iza portala Putni Kofer i naših društvenih mreža danas stoji iznimno talentirana ekipa ljudi. Jedna od ključnih osoba koja mi je velika potpora je Lana Mindoljević, koja je nedavno preuzela ulogu glavne urednice i direktorice komunikacija Putnog Kofera. Lana je novinarka s više od 18 godina iskustva u medijima. Njen bogati radni vijek obuhvaća novinarski i urednički rad u Jutarnjem listu, kao i vođenje brojnih projekata unutar medijske kuće Hanza Media. Njezino stručno i iskustveno znanje donosi veliku vrijednost našem portalu, ali i cijelom timu.

Uz Lanu i mene kao osnivača, imamo tim stručnjaka koji nas podržava u svakodnevnom radu. Leo Jagušt je naša tehnička podrška, a Martina Tomić se brine za prodaju. Darko Hozjak također vodi brojne projekte, a Kristina Kozić nam pomaže oko ideja za društvene mreže. Angažiramo i nekoliko vanjskih novinara po potrebi kako bismo osigurali raznovrsnost i kvalitetu našeg sadržaja.

Odluka je 'pala'

Imaš bogato radno iskustvo u medijima i menadžerskim pozicijama. Kako si se odlučio ostaviti tadašnji posao i posvetiti samo Putnom koferu? Je li pisanje o putovanjima dovoljno da se može zarađivati za život?

- Istina je da sam u periodu dok sam bio zaposlen u drugoj firmi osjećao da mi nedostaje slobodnog vremena za sebe i druge aktivnosti koje me ispunjavaju. Rad na Putnom Koferu je za mene postao više od posla, postao je ljubav i strast prema istraživanju i dijeljenju tih iskustava s drugima. Želja za slobodnim vremenom i mogućnost da se posvetim onome što volim doveli su me do odluke da dam otkaz i da se posvetim samo Putnom Koferu.

Često me pitaju je li pisanje o putovanjima dovoljno da se može zarađivati za život. Mogu reći da je odgovor na to pitanje potvrdan - naravno da jest. Uvjerio sam se da ako si uporan, predan i konstantno težiš prema svojim ciljevima, rezultati brzo dolaze. To vrijedi ne samo za pisanje o putovanjima, već i za sve aspekte života.

Od svih destinacija na kojima si bio, što te najviše oduševilo? Voliš li više putovati po Lijepoj našoj ili vani?

- Od svih destinacija koje sam posjetio najviše mi se svidjela Korzika, francuski otok na kojem vrijeme kao da je stalo. Jednostavno, Korzika ima sve – moćne planine, pješčane plaže, srednjovjekovne gradiće, vrlo ukusnu hranu i vrhunska vina, neobične krave koje lutaju po otoku, povijest, kulturu... I taj mediteranski šarm koji mene vuče. Fascinantan je Kopengahen, divan je i London i Pariz i sve te velike metropole o kojima većina ljudi sanja, no sebe u mirovini mogu zamisliti jedino u nekom malenom mjestu pored mora, u kamenoj kući, s predivnim pogledima na zelenilo i plavetnilo. A upravo sam sve to osjetio na Korzici i jedva se čekam vratiti!

Od početka korone, više sam bio usmjeren na putovanja po Hrvatskoj. To je bilo vrijeme kada sam se posvetio istraživanju i upoznavanju svih ljepota koje naša zemlja pruža. Samostalna putovanja i rad na brojnim projektima s klijentima na Putnom Koferu omogućilo mi je da doživim raznolikost Hrvatske na puno dubljoj razini. Putujući od Slavonije i Baranje, preko Podravine, Bilogore, Moslavine, Zagorja, Like i Gorskog Kotara pa sve do Istre i Dalmacije, doslovno smo obišli cijelu Hrvatsku i zaljubili se u brojna mjesta.

Otkrili smo nevjerojatne ljepote koje skriva unutrašnjost Hrvatske, s bogatom poviješću koja je vidljiva na svakom koraku. Također, brojne manifestacije, događanja i atraktivne ponude za aktivan odmor, kao i prekrasni dvorci, obogatili su naša putovanja.

Naravno, i dalje uživam u putovanjima izvan Hrvatske i otkrivanju novih kultura i destinacija. Međutim, sve više shvaćam koliko je Hrvatska posebna i bogata ljepotama koje je vrijedno istraživati. Postao sam svjestan da vrijednosti i bogatstvo naše zemlje često možemo potpuno previdjeti zbog usmjerenosti na inozemna putovanja.

Top lokacije

Navedi nam svoje top 3 lokacije u Hrvatskoj.

- Jaaaako teško pitanje. Ja ću početi nabrajati, a vi me prekinite. 😊 Lubenice na Cresu, Pitve i Vrboska na Hvaru, Hum u Istri, Komiža na Visu, Buzet, Osijek, dolina Neretve, Šibenik...

Gdje je najbolja hrana, a gdje ljudi?

- Maloprije sam spomenuo Korziku i, definitivno, na tom francuskom otoku jede se najbolje! Sir, pršut, njihove kobasice, tradicionalni specijaliteti, domaće vino... Ničega ne nedostaje i sve je preukusno! A što se tiče najboljih ljudi, svaka regija ima svoje posebnosti.

Na mojim putovanjima susreo sam nevjerojatno ljubazne i srdačne Španjolce, koji su uvijek spremni dočekati vas raširenih ruku. Ako tražite organiziranost i red, Danci su definitivno najbolji primjer, te su uvijek susretljivi i spremni pomoći. Kada se radi o toplini i gostoljubivosti, Slavonci su iznimno srdačni. Također, ne mogu ne spomenuti Dalmatince, čiji je duh zaigran i humorističan. Njihova opuštenost i sposobnost da vas nasmiju uvijek će vam uljepšati boravak na tom prekrasnom dijelu Hrvatske.

„Ljudi nas mole da ne otkrivamo skrivene bisere“

Javljaju li vam se ljudi tražeći dodatne savjete kada planiraju putovanje?

-Ljudi nam se svakodnevno javljaju u potrazi na konkretnim preporukama izleta, gradova, mjesta za pojesti dobar ručak ili večeru, ali isto tako često nam pišu i mole da ne otkrivamo 'skrivene bisere' u Hrvatskoj, kako ih masovni turizam ne bi preplavio. No, vjerujem da ih turizam neće uništiti. Ona nemaju razvijenu infrastrukturu niti veliki broj smještajnih objekata. Potrebno je samo mudro upravljati turističkom strategijom i iskoristiti ih za još bolju promociju Lijepe Naše u svijetu.

„Treba osigurati da naše cijene prate kvalitetu usluga“

Ide li hrvatski turizam u dobrom smjeru?

- Hrvatski turizam djelomično ide u dobrom smjeru, ali postoji prostora za poboljšanje. U posljednja dva mjeseca, svjedoci smo kako svi svjetski mediji pišu o tome kako smo postali izrazito skupa destinacija. To ukazuje na veliku potražnju za Hrvatskom, ali također donosi i izazove, poput pitanja o održivosti i ravnoteži između cijena i kvalitete usluga.

Jedan od ključnih aspekata koji bi trebali prioritetno raditi jest osigurati da naše cijene prate kvalitetu usluga koje pružamo. Kako bismo održali i unaprijedili našu reputaciju kao poželjne turističke destinacije, važno je da turisti osjete da dobivaju vrijednost za svoj novac. Stoga, trebali bismo kontinuirano težiti podizanju kvalitete ponude i usluga kako bismo opravdali svoju poziciju na turističkoj karti svijeta.

Istovremeno, treba naglasiti da postoji pozitivan pomak u hrvatskom turizmu, posebno kada je riječ o ponudi na kontinentu. Brojne regije, poput Baranje, Zagorja i Gorskog Kotara, kontinuirano rade na unapređenju svojih turističkih sadržaja. Ovaj segment domaćeg turizma sve više privlači posjetitelje različitih generacija, stvarajući inovativne doživljaje i aktivnosti.

Mislim da je upravo ovaj segment domaćeg turizma ključan za potpunu i cjelogodišnju priču o Hrvatskoj kao destinaciji. Kako bismo se brendirali kao zemlja koja pruža pregršt doživljaja i aktivnosti tijekom cijele godine, trebamo nastaviti ulagati u razvoj ovih regija i njihovu promociju. Na taj način, Hrvatska može postati prepoznatljiva turistička destinacija koja privlači goste tijekom svih 365 dana u godini.

Nomadski način života

Kako izgleda 'nomadski' način života? Uz sve ljepote, je li i naporno?

- Jedan od najvećih užitaka ovog posla je raznovrsnost i mogućnost putovanja. Moja svakodnevica može izgledati tako da započnem jedan tjedan na prekrasnom Krku, a već sljedeći tjedan sam u potpuno drugoj državi. Naravno, gledano iz perspektive promatrača, ova sloboda i putovanja zvuče iznimno idealno, što i jest.

No, valja napomenuti da posao donosi i puno odgovornosti i izazova. Iako je uzbudljivo istraživati različite destinacije i doživljavati nove kulture, iza svega toga stoji puno planiranja, organizacije i posvećenosti.

Unatoč čestim putovanjima, želim zadržati povezanost sa svojim projektom, što znači da dosta vremena provodim u Zagrebu, u svom malom uredu. Ondje se posvećujem kreiranju sadržaja za Putni kofer, održavanju komunikacije sa suradnicima i pratiteljima te vođenju ostalih aspekata posla.

Ponekad to može biti izazovno, ali kada radite posao koji volite i koji vas ispunjava, sve to postaje dio iznimno pozitivnog iskustva.

Koji su ti daljnji planovi i radiš li na nekim novim projektima?

- Uvijek smo u potrazi za novim idejama i sadržajima koji će zainteresirati naše čitatelje. Nedavno smo uveli dvije nove rubrike - Hrana & Piće te Ekologija. One su već sada postale izrazito popularne i bilježe izvrsne rezultate, te privlače sve više ljudi iz dana u dan. Naš glavni cilj je biti uvijek aktualan i svakodnevno pružiti zanimljiv i pozitivan sadržaj našim čitateljima.

Želimo im pružiti priliku da se maknu od negativnih vijesti koje često dominiraju nacionalnim portalima, te im omogućiti da se osjećaju dobro i inspirirano dok pretražuju našu stranicu.

Kroz toplu i pozitivnu ljudsku priču, pružanje dobrih savjeta i preporuka, kao i korisnih informacija, želimo stvoriti mjesto na kojem naši posjetitelji mogu pronaći vrijednost i užitak. U budućnosti, planiramo nastaviti širiti tim, razvijati sadržaj i pokrenuti još neke zanimljive projekte (o tome ćemo uskoro).

Radimo s puno entuzijazma i strasti, jer nam je zadovoljstvo naših čitatelja najvažnije i pokretač našeg uspjeha. A prepoznao je to i SimilarWeb, vodeće svjetsko neovisno istraživanje, koji nas već četvrti mjesec zaredom svrstava na 2. poziciju najposjećenijih nacionalnih travel web stranica - tik iza Bookinga!

Ljepota i bogatstvo Neretve

Doma je najljepše. Vrijedi li ova izreka i za tvoju Neretvu?

- Porijeklom sam iz Ploča, ali živim već više od 10 godina u Zagrebu. Tijekom života, stvarao sam veze s različitim gradovima, poput Zadra i Ljubljane gdje sam živio ukupno četiri godine, pa u sebi osjećam spoj svega toga. Zagreb mi je prirastao srcu i pruža sve što mi je potrebno, ali ne mogu zanemariti činjenicu da je dolina Neretve zaista prekrasna.

Okolica grada Ploča krije ljepote svjetskih razmjera. Teško je pronaći drugo mjesto u svijetu gdje na manje od kilometra možete uživati u jezerima, rijeci i moru, kao što je to moguće na jugu Hrvatske. Iako postoji nekoliko izazova, poput luke koja može utjecati na okoliš, Baćinska jezera, ušće Neretve i Jadransko more zasigurno pružaju jedinstveni ugođaj i smatram da su zaista vrijedni vašeg posjeta.

Neretva i okolna područja imaju nevjerojatan potencijal za postati središte aktivnog odmora, gastronomije i uživanja u prirodi u cijeloj Hrvatskoj. To je mjesto koje nudi prekrasne mogućnosti za istraživanje, opuštanje i povezivanje s prirodom. Ako još niste posjetili ovo područje, toplo preporučujem da dođete i sami se uvjerite u njegovu ljepotu i bogatstvo.

Savjeti zlata vrijedni

I za kraj, savjet našim čitateljima, na što je najvažnije misliti pri planiranju putovanja i odabiru destinacije?

- Danas je zaista lako putovati. I svi oni koji misle da za jedan takav pothvat trebaju tisuće eura, spomenuo bih samo kako sam u Berlin putovao iz Pule za 4 eura (povratna karta), iz Zagreba za Milano za 20 eura, a iz Trsta za Siciliju za svega 14 eura. Potrebno je samo biti fleksibilan u odabiru datuma, a najbolje je rezervirati i karte i smještaj pola godine unaprijed.

Nakon što ste obavili rezervacije, prepustite se gradu. Moj savjet je da ne istražite sve na internetu prije polaska, ostavite nešto da vas u potpunosti iznenadi. Iznajmite bicikl i lagano istražujete grad, zavucite se u skrivene uličice, pitajte lokalce za preporuku restorana, konoba, kafića...Jer oni ipak znaju najbolje!

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album rpt Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album

Pri planiranju putovanja, posebno ako idete u manje poznatu destinaciju, istražite kulturne događaje i festival koji se tamo odvijaju tijekom vašeg boravka. To vam može omogućiti uvid u lokalnu kulturu i tradiciju, te vam pružiti jedinstveno iskustvo.

Također, pokušajte putovati izvan glavne sezone kako biste izbjegli gužve i uštedjeli novac na smještaju i prijevozu. Također, uvijek imajte na umu da je najvrijednije putovanje ono koje vam ostavlja dovoljno slobodnog vremena da se opustite i spontano istražujete, bez preopterećenosti planiranjem svakog trenutka.