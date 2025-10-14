Od lajkova do novog početka: Kako je Paula iz Čilea, preko Brača, postala dio Digitalne Dalmacije

Ponekad velike priče počnu sasvim malim stvarima, recimo, jednim lajkom na LinkedInu. Tako je i započela priča Paule Pinochet Goić, nove članice tima Digitalne Dalmacije, koja danas vodi ured Županijskog tehnološkog huba u Splitu 3.

Od digitalne interakcije do stvarne prilike

Paula, komunikacijska stručnjakinja iz Santiaga s hrvatskim korijenima s otoka Brača, već je neko vrijeme pratila objave Digitalne Dalmacije. Nekoliko lajkova i komentara, zatim online razgovor, a potom i poruka koja joj je promijenila život.

Voditelj Digitalne Dalmacije, Damir Brčić, primijetio je njezin interes i odlučio napraviti korak više. Kontaktirao ju je putem LinkedIna, vidio je da aktivno prati i podržava rad zajednice. U to je vrijeme Paula još uvijek bila u Čileu, no njihov je razgovor brzo prerastao u ideju o zajedničkom radu. Danas, samo nekoliko mjeseci poslije, upravo ona povezuje ljude, organizira aktivnosti i brine da energija huba svakodnevno bude živa.

„Naš je zadatak pratiti zajednicu i tržište, prepoznati ljude u tehnološkom sektoru koji svojim znanjem i iskustvom mogu obogatiti zajednicu. Paula nas je osvojila svojim iskustvom u oblikovanju zajednica i projektima s društvenim učinkom. Siguran sam da će svojom energijom i idejama dodatno osnažiti naše aktivnosti i podići snagu tehnološke zajednice na još višu razinu“, poručuje Brčić.

„Svidjela mi se otvorenost i atmosfera koju Digitalna Dalmacija gradi. Nisam mogla odoljeti prilici da budem njezin dio,“ kaže Paula.

Povratak korijenima i nove prilike

Paula nije samo promijenila kontinent, već je i otvorila novo poglavlje profesionalnog života. Kao treća generacija Hrvata u Čileu, s obiteljskim korijenima na Braču, osjećala je snažnu želju da se vrati i doprinese zajednici iz koje sve potječe.

Iza nje stoji bogato iskustvo: od novinarstva i korporativnih komunikacija do vođenja projekata u obrazovanju i digitalnim inovacijama. Radila je s poznatim čileanskim medijima poput El Mercurio i Diario Financiero, bila dio banke Santander Chile, a posebno se istaknula projektima u organizaciji Kodea, koja je s Googleom osnaživala žene digitalnim vještinama. Prije dolaska u Hrvatsku, savjetovala je poduzetnike i tehnološke timove kao stručnjakinja za strateške komunikacije.

Splitsko-dalmatinska županija inače podupire povratak Hrvata kroz projekt „Povratak korijenima“, kojim se nastoji povezati više od 3,2 milijuna Hrvata u dijaspori s domovinom te otvoriti prostor za suradnju, razmjenu znanja i ulaganja. „Kada imamo zajednicu, društvo mnogo brže napreduje. Želimo da se naši ljudi vrate i obogate baštinu kako bismo omogućili bolju perspektivu svim stanovnicima“, rekao je zamjenik župana Stipe Čogelja.

Nova energija u Splitu 3

Dolaskom u Digitalnu Dalmaciju, Paula je donijela osvježavajuću energiju i pogled izvana. Kako kaže Damir Brčić, koji ju je i pozvao u tim: „Paula je spojila iskustvo iz velikog svijeta s našim lokalnim entuzijazmom. Upravo takvi ljudi dižu snagu zajednice i daju joj novi zamah.“

Zajednica koja spaja svjetove

Digitalna Dalmacija već godinama okuplja tehnološku zajednicu u regiji. Hub u Ulici Ruđera Boškovića 25 postao je mjesto gdje se freelanceri, startupovi, studenti i tehnološki profesionalci druže, surađuju i otvaraju nova poglavlja svojih karijera. Neki razvijaju globalne projekte, drugi tek uče, ali svima je zajedničko da dijele ideje, energiju i strast prema stvaranju.

Dođi, upoznaj i postani dio priče

Ako osjećaš da i tebe pokreće stvaranje, znatiželja ili želja da budeš dio zajednice koja raste svaki dan, svrati. Županijski tehnološki hub Digitalna Dalmacija u Splitu 3 otvoren je svakim radnim danom od 9 do 19 sati. Dođi na kavu, upoznaj Paulu, Damira, Josipa, Barbaru, Damira i ostale, možda tvoja priča počne baš kao i njezina. Jednim lajkom, jednim susretom i novom prilikom koja mijenja sve.