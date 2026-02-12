Od Greyhounda do Mriye: Kompilacija vojnih transportnih zrakoplova snimanih u Hrvatskoj

Ljubitelji zrakoplovstva i vojne avijacije došli su na svoje u novoj video-kompilaciji koja donosi presjek vojnih transportnih zrakoplova snimanih tijekom godina na hrvatskim aerodromima.

U videu su zabilježeni različiti tipovi letjelica – od manjeg Grummana C-2 Greyhounda pa sve do legendarnog Antonova An-225 Mriya, nekoć najvećeg transportnog zrakoplova na svijetu i istinskog diva među avionima.

Većina prikazanih teretnih zrakoplova snimljena je u Zračnoj luci Split, koja je kroz godine ugostila niz impresivnih vojnih i transportnih letjelica. Iznimka je upravo Antonov An-225 Mriya, koji je snimljen u Zagrebu, no autor ističe da kompilacija vojnih transportnih zrakoplova ne bi bila potpuna bez najvećeg među njima.

Video tako donosi jedinstven presjek moćnih strojeva koji su obilježili suvremenu vojnu i transportnu avijaciju, ali i podsjetnik na Mriyu, zrakoplov koji je stekao gotovo kultni status među zaljubljenicima u zrakoplovstvo.