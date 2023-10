Od Gospina otoka do "Šuplje crkve": Odana počast Jeleni "Slavnoj" i Dmitru Zvonimiru!

Jučer je uz rijeku Jadro, koja spaja područje grada Solina i općine Klis, po šesti put bio upriličen svečani mimohod u čast kraljici Jeleni (koja je preminula i bila ukopana na Gospinu otoku 8. listopada 976. godine) kao i uprizorena Zvonimirova krunidba na arheološkom lokalitetu Šuplja crkva. Upravo je na tom mjestu stotinu godina nakon smrti kraljičine smrti (početkom posljednje četvrtine XI. stoljeća) papin poslanik opat Gebizon, nakon održanog sabora, u krunidbenoj bazilici Sv. Petra i Mojsija (današnjoj „Šupljoj crkvi“) okrunio Dmitra Zvonimira kraljem Hrvatske i Dalmacije.

Tako su u suorganizaciji Povijesne postrojbe „Kliški uskoci“ i Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ Klis i Solin već po sedmi put imali priliku ugostiti povijesne postrojbe starohrvatskog doba kako bi dostojno obilježili istovjetni datum preminuća kraljice Jelene iz X. stoljeća odnosno Zvonimirove krunidbe u jesen 1075. godine. Naime, prvo obilježavanje tih događaja održano je prije gotovo jednog desetljeća (2014. godine), dok su svečani mimohod i uprizorenje krunidbe po prvi put upriličeni 2016., kada je i oblikovana manifestacija oživljene povijesti „Krunom hrvatskih vladara“ (održana također i 2018., 2019., 2020. te 2022. godine).

Od 2014. u obilježavanju je do sada sudjelovala glavnina povijesnih postrojbi s područja Dalmacije: Povijesna postrojba kralja Zvonimira (Vitezovi kralja Zvonimira) iz Knina, Tomislavova straža iz Splita, Vitezovi Vranski (Vrana-Pakoštane), Domagojevi strijelci iz Vida, Praetoriani Croatorum (Klis-Split), Vitezovi kneza Brečkog iz Supetra i Red svetog Ivana Trogirskog iz Trogira. Ovom prilikom su u mimohodu i uprizorenju sudjelovali članovi postrojbi koji su na mjesto okupljanja uz Gospin otok (lokacija nekadašnje rodne kuće don Lovre Katića) pristigli iz: Knina, Vrane/Pakoštana, Klisa/Splita i Trogira, dok su im se tu pridružili i članovi Hrvatskog plemićkog zbora – splitski ogranak, kao i skupina zainteresiranih građana.

Povorka se, najavivši bubnjevima dolazak na Gospin otok, oko podneva našla uz ostatke crkve Sv. Stjepana i trokrakim pozdravom: „Salve – Helena Regina!“ odala počast tu ukopanoj kraljici Jeleni, a potom je, uz znatiželjne poglede okupljenog mnoštva, nastavila svoj put uz rijeku Jadro kraj Gradine i Gapšine mlinice preko Ilijina potoka do same „Šuplje crkve“. Ceremonija krunidbe započela je oko 12:30 h, a popratili su je i okupljeni građani koji su iskoristili priliku i pozdravili svoga „kralja“ i „kraljicu“ uz neizbježno fotografiranje s ustoličenim „kraljevskim parom“. Nakon prvog dijela manifestacije kojom je prezentirana „oživljena povijest“ rekreativno-edukativni program se nije održao u prostoru same kliške tvrđave (kao prethodnih godina), nego na izletištu uz rijeku Jadro smještenom uzvodno od „Šuplje crkve“.

Iako je mjesto događanja bilo izmijenjeno, aktivnosti su najmlađima, kao i onim starijima, bile podjednako zanimljive. Tako se uz Jadro u ugodnom društvu krijepilo, mačevalo, gađalo lukom i strijelom te raspredalo o starohrvatskim krunama i viteškim grbovima sve do kasnih popodnevnih sati. Pritom su postavljeni šaroliki šatori povijesnih postrojbi upotpunjavali prekrasni zeleni listopadni ambijent. Zveket mačeva i zvuk bubnjeva bila je prigodna odjava još jedne manifestacije „Krunom hrvatskih vladara“ (Solin-Klis), ali i najava buduće 2024. godine, koja bi se trebala održati upravo na desetgodišnjicu prvog obilježavanja 8. listopada – datuma toliko značajnog za ranosrednjovjekovnu i suvremenu hrvatsku povijest!