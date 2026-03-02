Od danas zatvoren dio A1 kod Splita: Ovom dionicom nećete moći voziti sve do lipnja!

Od 2. ožujka do 12. lipnja bit će zatvorena dionica autoceste Autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba.

Promet iz smjera Splita prema Zagrebu preusmjerava se na sljedeću rutu: čvor Bisko (izlaz s A1) – DC220 – ŽC6260 – ŽC6145 – DC1 – Dugopolje/Split.

Na naplatnoj postaji Dugopolje vozači se mogu ponovno uključiti na A1 u smjeru Zagreba ili nastaviti državnom cestom DC1 prema ulazu u Split.

Važna obavijest

Na čvoru Bisko nije moguće uključenje na A1 u smjeru Zagreba.

Privremena regulacija prometa (čvor Split)

Ostala privremena regulacija prometa u zoni čvora Split ostaje na snazi:

- Iz smjera Zagreba prema Dubrovniku vozila izlaze s autoceste na čvoru Split, prolaze kroz naplatnu postaju Dugopolje, polukružno se okreću na kružnom toku (DC1 – ŽC6145) te se ponovno uključuju na A1 na NP Dugopolje u smjeru Dubrovnika.

- Iz smjera Splita prema Dubrovniku promet se odvija prema postojećem stanju.

- Iz smjera Splita prema Zagrebu promet se vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb – Split, gdje se na službenom prolazu vraća na kolnik u smjeru Zagreba.

Tijekom trajanja privremene regulacije mogući su zastoji i kolone vozila na naplatnim postajama Bisko i Split te na obilaznim pravcima. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i planiranje putovanja s više vremena - izvijestio je HAK.