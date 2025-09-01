Od danas EU zabranjuje ključni sastojak u gelovima za nokte. Što će se dogoditi s manikurama u Splitu?

Tisuće žena u Hrvatskoj posljednjih su tjedana zabrinute zbog svojih manikura. Medije je posljednjih tjedana preplavila vijest da EU zabranjuje ključni sastojak u gelovima za nokte, a vijest je izazvala zabrinutost među pripadnicama ljepšeg spola.

Prvog dana rujna Europska unija, naime, zabranjuje uporabu TPO-a.

TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) je fotoinicijator koji se koristi u UV/LED gelovima za nokte kako bi se proizvod brzo stvrdnuo. Europska unija klasificirala ga je kao tvar kategorije CMR 1B, što znači da može biti štetan za reproduktivno zdravlje.

Prema uredbi o kozmetici, takve tvari automatski su zabranjene u svim kozmetičkim proizvodima. Zabrana stupa na snagu danas, 1. rujna 2025. i nema prijelaznog razdoblja. To znači da će od današnjeg dana biti zabranjeno stavljati na tržište, prodavati ili koristiti sve proizvode koji sadrže TPO, uključujući i postojeće zalihe.

Što to znači u praksi?

Proizvođači moraju reformulirati gelove za nokte bez TPO-a, a saloni i distributeri moraju ukloniti postojeće proizvode s polica i iz upotrebe. Potrošači trebaju provjeravati deklaracije i birati proizvode s oznakom “TPO-free”.

"Koliko sam upoznata, TPO se koristi posljednjih deset godina u industriji noktiju i pruža stabilnost polimerizacije", kaže nam Kristina Mihelčić, vlasnica hrvatskog brenda CICI nails koji se bavi proizvodnjom opreme za manikuru, gelova i lakova.

"1. rujna nastupa regulativa, što znači da je TPO potpuno zabranjen u kozmetici. No, to ne znači da gelovi nestaju iz upotrebe. Mi proizvođači smo već i unaprijed razvijali formule sa sigurnijim fotoinicijatorom, a i ostali proizvođači proizvode i nude altrernative koje zadovoljavaju sve sigurnosne i estetske standarde. Mi kao brend na tome radimo već godinama, želimo da proizvodi ostanu sigurni", kaže Mihelčić za Dalmaciju Danas.

Dame, ništa ne brinite. Već postoji zamjena

Neprovjereni navodi stvorili su paniku među ženskim življem koje preferira gel manikuru i pojavile su se neprovjerene priče da će gelovi nestati iz salona za manikuru. No, TPO već ima zamjenu na tržištu i od danas u kozmetičkim salonima i salonima za manikuri neće biti panike.

"Mi već koristimo drugi fotoinicijator, TPO-L. Većina svjetskih proizvođača testira taj isti sastojak i uvodi ga na tržište. Potrebna je prilagodba u formulama, ali krajnji korisnici to zasigurno neće primijetiti u praksi", kaže Mihelčić.

"Sastojak se najčešće nalazio u gradivnim gelovima, bojama trajnih lakova, bazama i sjajevima. Njemu je osnovna uloga bila polimerizacija, dakle mogao se nalaziti u svim proizvodima koji se koriste pod lampom", objašnjava Mihelčić.

Tko će kontrolirati salone?

"Hoće li itko kontrolirati preparate u salonima? To je na inspekcijama i regulatornim tijelima. Ne znam kako će EU regulirati provjeru. Mi kao brend jamčimo da zadovoljavamo EU standardne. Smatram da će ozbiljni saloni također koristiti samo provjerene sastojke", kaže Mihelčić.

Hoće li nas dočekati nova zabrana?

"Nemam informacije o tome. Regulative se razvijaju, kao i znanost. Ne bih se iznenadila da se opet zabrani neki sastojak koji se pokaže štetnim. Smatram da je to dobra i pozitivna stvar jer znači da tržište ide prema sve sigurnijim proizvodima", dodaje Mihelčić.

Je li budućnost manikure i dalje u gelovima i lakovima?

Mihelčić naglašava da će gelovi i trajni lakovi još dugo ostati na tržištu zbog svoje trajnosti i estetike koju žene vole.

"Budućnost je u inovacijama, bržim i sigurnijim formulama. Rekla bih čak da su to hibridi između gela i laka", govori. Njezina kompanija već proizvodi hibride između gela i laka koji je gradivni gel-lak i koji pronalazi primjenu u salonima diljem zemlje.