Od četvrtka radovi u Solinskoj: Zatvara se dio zapadnog kolnika, promet preusmjerava na istočnu stranu

U sklopu "Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin", u četvrtak, 5. veljače 2026., započinju radovi u Solinskoj ulici na izgradnji retencijskog bazena RB Solinska. Riječ je o zahvatu koji se provodi u okviru opsežnih radova na poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Splita.
Privremena regulacija: Zatvara se dio zapadnog kolnika
Zbog izvođenja radova uvodi se privremena regulacija prometa. Prema najavi, zatvara se sjeverni dio zapadnog kolnika Solinske ulice, i to na dionici između ulica Domovinskog rata i Velebitske, te će taj dio biti zatvoren za sav promet tijekom trajanja radova.
Istodobno, istočni dio kolnika bit će reorganiziran za dvosmjerni promet, kako bi se osigurala prohodnost ulice i nastavak prometovanja kroz zonu radova.
Planirani završetak svih faza radova, odnosno cjelokupnog zahvata u Solinskoj ulici, predviđen je do 30. srpnja 2026. godine.
Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, pod nazivom "Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita". Projekt se provodi s ciljem unapređenja ključne komunalne infrastrukture te usklađivanja s europskim standardima.
Projekt vrijedan 321 milijun eura, većinom financiran iz EU fondova
"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin" ukupno je vrijedan 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova u iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.
Provedbom ovog projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split - Solin i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.