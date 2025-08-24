Od barba Ivana (94) do najmlađeg potomka Kovačevića. Ovako okupljanje jedne obitelji zaslužuje divljenje: "Sritan sam i ponosan. Ima nas 120 i nitko ni s kim nije u svađi"

U podnožju Mosora smještena je Žrnovnica, naselje koje administrativno pripada Gradu Splitu, a iz kojeg potječe velika obitelj pok. Joze i pok. Matije (rođ. Kovačević) Kovačević. Njihovi brojni potomci već godinama krajem ljeta održavaju veliko obiteljsko okupljanje, a u subotu, 23. kolovoza, ponovno su se sastali na Korešnici.

Priznat ćemo da nas je njihova priča inspirirala za ovaj tekst, jer je danas doista rijetkost pronaći obitelj koja s tolikom brigom i ljubavlju čuva i njeguje rodbinske i krvne veze.

Danas obitelj Kovačević broji čak 120 potomaka iz devetero djece, a njih nešto više od 70 okupilo se jučer oko zajedničkog stola. Najstariji među njima je Ivan Kovačević, rođen davne 1931. godine, dok je najmlađi član Roko Kovačević, rođen 11. kolovoza 2025., unuk Fani (rođ. Markovina) Kovačević i dugogodišnjeg i svima poznatog žrnovskog poštara Bože Kovačevića.

Razgovarali smo s najstarijim živućom članom obitelji Kovačević

Najstariji živući član, Ivan Kovačević Jozunov nije skrivao zadovoljstvo.

Barba Ivane, kažite nam jeste li sretni danas? - upitali smo ga.

- Jako sam sritan i ponosan jer smo se okupili. Ima nas 120 i nitko ni s kim nije u svađi, svi se poštujemo i rado okupljamo - kazuje nam.

- Rođen sam 10. siječnja 1931. godine na Privoru. Mater mi se isto prezivala Kovačević, Matija loza Lovijini, a Filicijo i Frane su joj bili braća. Otac mi je radio u Majdanu, ali svi smo se bavili poljoprivredom - priča.

Tko su bili otac i majka koji su podigli ovako brojnu obitelj?

Na pitanje o samim počecima obitelji i roditeljima koji su stvorili temelje, Luce nam je kazala:

- Roditelji ovog našeg velikog obiteljskog stabla bili su Jozo Kovačević, rođen 1891., i mater Matija Kovačević, rođena 1908. Mi smo imali polubrata Milana, rođenog 1925. godine. Najmlađi brat bio je Ante, rođen (1929. godine),Ivan rođen (1931. godine) zatim se rodila sestra Marija Kovačević (1932. godine., pa Blaž rođen (1936.godine), pa onda ja, Luce ud. Lolić (1938. godine), Ivanka ud. Barbarić rođena (1941. godine), potom Ratko rođen (1944.godine) i naposljetku Marinko rođen (1948. godine) – prisjetila se Luce.

- Danas nas je još šestero živih, ali svake godine se okupljamo krajem osmog mjeseca. To su Ratko, Marinko, Marija, Luce, Ivanka i ja - dodaje barba Ivan.

I ove godine, kao i svake prethodne, nakon zajedničkog ručka svi su se zabavili uz balote.

Barba Ivan, sa svojih 94 godine i dalje strastveno igra balote

(Op.a. Barba Ivan na videu u bijeloj košulji)

Tijekom igre balota zabilježili smo i zanimljiv trenuta. Ratko je upitao Ivana:

- Reci koja ruka, liva ili desna?

Ivan je odgovorio:

- Livu.

Na što je Ratko uz smijeh dodao:

- E, u livoj nema ništa!

Time je zapravo započelo četvrtfinale, a smijeh i navijanje nastavili su se cijelim tijekom igre.

Bilo je smijeha, navijanja i veselja, a kasnije nas je razveselila glazba uživo koja je cijelo druženje podigla na još živopisniju razinu.

Svaka čast na ovoj organizaciji obiteljskog okupljanja, koja bi sigurno razveselila i mnoge druge obitelji!

Fotogaleriju s prošlogodišnjeg druženja pogledajte u nastavku i zavirite u trenutke smijeha, igre i zajedništva koje je okupilo cijelu obitelj Kovačević.

Neka tradicija traje i sljedećih godina. Želimo vam da se okupite u još većem broju!