Od 1. studenog važna promjena u prometu

Pomicanje sata tek je jedan od glasnika zimske sezone, a s time i značajnih promjena u prometu.

Dolazak zime na naše ceste donosi nekoliko novosti, a one bitne su obveza zimskih guma i upaljenih svjetala, piše Index.

Tako su od 15. studenog do 15. travnja svi vozači u Hrvatskoj obvezni imati zimsku opremu na određenim prometnicama, bez iznimke i bez obzira na trenutne vremenske uvjete. Izuzetak od ovog pravila su tek vojna vozila.

Za osobna vozila do 3,5 tone zimsku opremu čine četiri zimske gume s oznakom M+S. Alternativa su četiri ljetne gume s minimalnim profilom od 4 milimetra, ali uz obvezne lance u prtljažniku. Tzv. gume čavlerice i dalje su zabranjene.

Kazne do 1990 eura

Ako vas zaustavi policija bez spomenute opreme, riskirate kaznu od 130 eura. Ako pak vozač odbije ugraditi lance ili nastavi vožnju suprotno uputama policije, može ostati bez registarskih tablica i mogućnosti nastavka putovanja. Nastavak vožnje bez opreme smatra se težim prekršajem, s kaznama od 390 do 920 eura, uz tri negativna boda i mogućnost oduzimanja vozačke dozvole.

Odgovornost nije samo na vozačima. Vlasnici vozila, obrtnici i tvrtke mogu platiti između 660 i 1990 eura ako njihova vozila nemaju propisanu opremu, a odgovorna osoba u tvrtki može dodatno biti kažnjena iznosom od 190 do 660 eura.

Upalite svjetla i danju

Uz pravilnu opremu dolaze i dodatna sigurnosna pravila. Od 1. studenog do 31. ožujka obvezna su upaljena svjetla i danju, a nepoštivanje te obveze stoji 30 eura.

I da, popularne LED-ice sprijeda su dovoljne da ispune ulogu dnevnih svjetala, ali pod uvjetom da su tvornički ugrađene. U protivnom je potreban atest tehničkog pregleda. Naime, sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama , uređajima za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motornim i priključnim vozilima smatra se svjetlo za vožnju po danu (dnevno svjetlo).

Vozači mopeda i motocikala dužni su cijele godine imati upaljena kratka svjetla tijekom vožnje danju. Nepoštovanje ovih pravila može rezultirati novčanom kaznom od 30 eura.

Prema članku 101. Zakona, vozači bicikala i osobnih prijevoznih sredstava (poput električnih romobila) moraju od prvog sumraka do potpunog svanuća te po danu u uvjetima smanjene vidljivosti imati upaljeno bijelo svjetlo sprijeda i crveno svjetlo straga. Za nepoštovanje ovih propisa predviđena je kazna od 60 eura.

Usporite

Iz Hrvatskog autokluba poručuju da je defenzivna vožnja ključna za sigurnost. Prilagoditi brzinu, držati dovoljan razmak, izbjegavati nagle manevre i u vožnju unijeti dodatnu dozu strpljenja najbolji su saveznici u zimskim uvjetima.

I dakako, obratite pozornost na tehničku ispravnost guma i elemenata poput metlica brisača i sustava za pranje vjetrobrana.

Snijeg i led s vozila moraju se očistiti prije vožnje, jer svaki zaleđeni krov ili prljavo staklo može postati rizik za sve sudionike u prometu.

Prava oprema i defenzivan stil vožnje ključni su u izbjegavanju neželjenih prometnih događaja.