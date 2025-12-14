Od 1. siječnja šok za vozače: Ova zemlja uvodi rekordne kazne

S početkom 2026. godine u Nizozemskoj stupaju na snagu nove, znatno više kazne za prometne prekršaje.

Vlada je već pripremila godišnju reviziju novčanih kazni, a parlamentarna odluka očekuje se uskoro. Prema podacima nizozemskog automobilskog kluba ANWB, mnoge kazne porast će za oko tri do četiri posto. Posebno skupi postaju prekršaji povezani s korištenjem mobitela tijekom vožnje i kršenjem pravila parkiranja, piše Fenix Magazin.

Prijedlog izmjena predan je Ministarstvu pravosuđa i sigurnosti još 6. lipnja 2025., a predviđa usklađivanje kazni s inflacijom. Prema navodima vlade, nova pravila trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja 2026.

Znatno veće kazne za korištenje mobitela i parkiranje

Telefoniranje s mobitelom u ruci ubuduće će koštati 440 eura. Prolazak kroz crveno svjetlo ili pretjecanje s desne strane kažnjava se s 320 eura. Nepropisno parkiranje na općem parkirnom mjestu za osobe s invaliditetom koštat će 400 eura, dok će parkiranje na posebno rezerviranom mjestu za osobe s invaliditetom iznositi čak 500 eura. Poskupljuju i manji prekršaji poput nepotrebnog trubljenja ili vožnje bez sigurnosnog pojasa.

Kazne za prekoračenje brzine rastu u svim kategorijama. U naselju će prekoračenje od 10 km/h stajati 95 eura, dok će na autocesti iznositi 84 eura. Kod prekoračenja brzine većeg od 30 km/h, prekršaj više neće biti automatski sankcioniran novčanom kaznom, već će se predmet prosljeđivati državnom odvjetništvu.

Politička rasprava o visini kazni

U Nizozemskoj se već godinama vodi rasprava o visini prometnih kazni. Državni odvjetnici su još u ljeto 2025. upozorili da neki prometni prekršaji povlače veće novčane kazne od pojedinih kaznenih djela. Tako, primjerice, nepropisno parkiranje na mjestu za osobe s invaliditetom s kaznom od 400 eura košta isto kao i tjelesna ozljeda bez trajnih posljedica.

Bivši ministar unutarnjih poslova, a sadašnji ministar vanjskih poslova David van Weel u dopisu parlamentu izjavio je da bi smanjenje kazni poslalo „pogrešan signal sudionicima u prometu“. Također je naglasio da se država ne može odreći tih prihoda. U listopadu 2025. parlament je doduše prihvatio prijedlog kojim se ubuduće isključuje automatsko vezivanje kazni uz inflaciju, no ta se promjena još ne primjenjuje na povećanja koja stupaju na snagu 2026. godine.