Očuh nasmrt pretresao bebu u Britaniji, osuđen na doživotni zatvor

Očuh koji je nasmrt pretresao petomjesečnog sina svoje partnerice nakon što se u bijesu posvađao s bivšom djevojkom osuđen je na doživotni zatvor. Thomas Morgan (29) nanio je malenom Jensen-Leeju Dougalu "katastrofalne" ozljede mozga u obiteljskom domu u Swanseaju dok je majka djeteta bila na poslu, prenosi Index.

Sutkinja Mary Stacey je na sudu u Swanseaju danas izjavila da je Morgan u nasilnom napadu tresao Jensen-Leeja, nanijevši mu opsežne ozljede, a zatim je lagao o tome što se dogodilo. Osudila ga je na najmanje 19 godina zatvora. "Nasilno tresenje Jensen-Leejeve glave naprijed-nazad, uz nagla ubrzanja i usporavanja, možda je trajalo kratko, ali je bilo dovoljno snažno da izazove opsežne unutarnje ozljede glave koje su dovele do njegove smrti", rekla je.

Morgan je bio u vezi s majkom dječaka Jordan Dougal i smatran je njegovim očuhom. Tužiteljica Caroline Rees izjavila je da je Morgan "teško zloupotrijebio povjerenje koje mu je ukazano" kada je 30. ožujka 2024., dan prije dječakove smrti, izvršio "izuzetno nasilan napad".

Ranije tog dana Morgan se žestoko posvađao sa svojom bivšom partnericom Georgijom Griffiths. Ostao je sam s djetetom nakon što je majka otišla na posao. Tužiteljica je poroti rekla da je Morgan nakon svađe putem SMS poruka s bivšom djevojkom bio "pun bijesa".

"Očito je da je ta uvredljiva prepiska u Thomasu Morganu pritisnula prekidač", rekla je sudu. "U trenutku kad je ostao sam s Jensen-Leejem, bio je ljutit i agresivan te nipošto u stanju da se samostalno brine o maloj bebi", dodala je.

Dok je bila na poslu, majka djeteta primila je poziv od Morgana. Rekao joj je da se beba guši i da je prestala disati. Petomjesečni dječak hitno je prevezen u bolnicu, no liječnici su utvrdili da ima "razarajuće" oštećenje mozga te je sljedećeg dana isključen s aparata za održavanje života.

Tijekom suđenja sud je čuo da je beba preminula od teškog oštećenja mozga, brojnih prijeloma i opsežnog krvarenja mrežnice na oba oka. Morgan je nijekao da je nanio teške ozljede Jensen-Leeju. Tvrdio je da je pokušao spasiti bebu nakon što joj je pozlilo dok je bila pod njegovom skrbi, vjerujući da se ugušila od vlastite bljuvotine.

Porota ga je ipak proglasila krivim za ubojstvo i nanošenje teških tjelesnih ozljeda s namjerom. U izjavi nakon izricanja presude, oglasila se majka Jensen-Leeja, Jordan. "Otkad je Jensen-Lee umro, moj se život zauvijek promijenio. Živim s neizmjernom tugom, traumom i emocionalnom boli", rekla je.

"Nikad neću čuti Jensen-Leeja kako mi govori da me voli. Nikad ga neću čuti da me zove mama. Nikad neću vidjeti kako pravi prve korake, izgovara prve riječi, kreće u školu ili odrasta u osobu kakva je trebao postati", izjavila je. "Zbog onoga što je Thomas Morgan učinio, i ja sam dobila doživotnu kaznu, ali moja je kazna tuga", zaključila je.