Očuh iz pakla dobio osam godina zatvora: Iskoristio povjerenje i silovao 11-godišnjakinju

Na osam godina zatvora osuđen je A.K. - očuh ih pakla iskoristio je povjerenje tada niti 11-godišnje pokćerke te nad njom u dva slučaja izvršio silovanje te jednom bludne radnje!

Presuda je to donesena danas pred Županijskim sudom u Splitu, a strašne stvari događale su se još 2013. i 2014. godine kada je A.K. živio u izvanbračnoj zajednici u podstanarskom stanu s majkom djevojčice. Prema presudi, iskoristio je položaj autoriteta i povjerenje koje je kod djeteta imao kao očuh te je jednom prisilio da stavi njegov spolni organ u usta dok ne bi ejakulirao, drugi put penetrirao u anus, dok je treće kazneno djelo izvršio par mjeseci kasnije prisilivši djevojčicu da masturbira s njegovim penisom...

Potvrđeno je kako su iskazi i sjećanja žrtve autentični

Za dva teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta A.K. je dobio po pet godina zatvora (zakonski minimum), dok je za bludne radnje izrečena kazna od godinu dana pa je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od osam godina.

Iako je za vrijeme izricanja presude te obrazloženja sudske odluke A.K. vrtio glavom i odmahivao u nevjerici, a odmah su pored njega bilo spremni pravosudni policajci, na koncu nije bilo incidenta, odveden je odmah iza rešetaka jer je odlazak u zatvor obavezan za svaku osudu (pa i nepravomoćnu) dulju od pet godina.

Branio se da je cijela optužnica izmišljotina njegove nekadašnje pokćerke (osuđeni muškarac više nije u vezi s njenom majkom), koja je seksualna zlostavljanja prijavila 2024. godine, a malo nakon toga je podignuta i optužnica te je započelo suđenje. Tvrdi da je to napravila u dogovoru sa sadašnjim momkom kako bi mu se osvetila, no ostalo je nejasno zbog čega. Tijekom suđenja se, pored iskaza žrtve, ključnim za osuđujuću presudu pokazalo vještačenje liječnika - potvrđeno je kako su iskazi i sjećanja žrtve autentični, kako je doista proživljavala to što je i kazala.