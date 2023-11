OCENASKI UVJETI NA KULTNOJ REGATI Jedrilica Cleansport One pobjednik rekordnog 20. izdanja Jabuka

Završen je još jedan praznik hrvatskog jedrenja. Jedrilica Cleansport One s kormilarom Marjanom Kočilom pobjednik je 20. izdanja regate Jabuka, najveće i najpopularnije hrvatske odobalne regate. Drugo mjesto u ukupnom redoslijedu pripalo je jedrilici Toto Travel Tutta Trieste s kormilarom Pavelom Sehnalom, dok je treće mjesto na postolju osvojila jedrilica Dubrovnik s kormilarom Denisom Vukasom.

Od ukupno 120 prijavljenih jedrilica, rekordnih 116 posada startalo je na regati u subotnje jutro po zahtjevnim vremenskim uvjetima, a o težini ovogodišnje Jabuke najbolje govori činjenica kako ih se 88 pojavilo na cilju u Vodicama, dok ih je 28 moralo odustati.

Odmah nakon starta krenula je praktički mrtva trka između dvije najbrže jedrilice, Cleansport One i Toto Travel Tutta Trieste, na ruti dugoj 110 milja od Vodica do Jabuke i natrag. Uz gotovo oceanske uvjete, kišu i nevere, tramontanu koja je puhala brzinom od 30 čvorova i valovima koji su na momente dosezali i visinu od dva metra, Jabuku je prvi okrenuo Cleansport One s desetak minuta prednosti ispred jedrilice Toto Travel Tutta Trieste.

Situacija se u potpunosti promijenila u drugoj dionici regate od Jabuke do hridi Mulo koju je Toto Travel Tutta Trieste okrenula s 10 minuta prednosti. Odluka o pobjedniku pala je kod Rogoznice, 15-ak milja prije cilja kada je Cleansport One taktički bolje iskoristio noćni burin i odjurio prema cilju u Vodicama gdje su stigli u 18:21, nakon devet sati, 21 minutu i 49 sekunda jedrenja.

Tulum na slovenskoj jedrilici mogao je započeti. Nakon 2018. i 2021. godine upisali su treću pobjedu na kultnoj regati.

"Svaku regatu čine ljudi, a vrijedna ekipa iz Tijata veličanstvena je poput Jabuke na koju svake godine s guštom dolazimo. Magnetska privlačnost tog otoka je veličanstvena, pogotovo noću kada na crnim stijenama vidite projekcije svojih jedara. Naravno da smo sretni zbog treće pobjede, ali naš motiv dolaska na ovu regatu je sjajno druženje pod jedrima", rekao je kormilar pobjedničke jedrilice Cleansport One, Marjan Kočila.

Ove godine, tradicionalni noćni start Jabuke ispred Vodica, premješten je za jutarnje sate. Sigurnost jedriličara na ovakvim zahtjevnim regatama uvijek mora biti na prvom mjestu.

"Zahvaljujem svim posadama koje su u velikom broju stigle na 20. izdanje naše Jabuke i čestitam im što su u teškim vremenskim uvjetima odjedrili regatu i vratili se u Vodice. Za mene su svi oni pobjednici. Vrijeme je bilo baš za offshore jedrenje s velikim valovima i jakom tramuntanom, a zadovoljna lica jedriličara uvijek su nama u klubu najbolji pokazatelj da smo dobro obavili posao. Ovo nam je zbog vremenskih prilika bila jedna od najzahtjevnijih regata. Morali smo odgoditi naše tradicionalno noćno vrijeme starta, ali smo zato imali spektakularni jutarnju feštu od jedrenja i još jednom pokazali kako smo jedan od velikih brendova turizma u Vodicama", naglasio je predsjednik Jedriličarskog kluba Tijat, Stanko Skočić.

Jabuka je bila i ostala regata za dušu. Tko je jednom zagrize – vraća se svake godine.

Rezultati: 1. Cleansport One 9 sati, 21 minuta i 49 sekunda, 2. Toto Travel Tutta Trieste 9:26:21, 3. Dubrovnik 10.13:10, 4. Code X Croz 10: 19:43, 5. Candelluva 2 11:01:58…