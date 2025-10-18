Očajni suprug bolesne Imoćanke apelira: "Bespomoćan sam da išta napravim..."

U lipnju ove godine pokrenuta je veliku humanitarnu akciju za Imoćanku Magdalenu Popović kojoj su diljem Hrvatske i šire u kratkom vremenu prikupljena sva potrebna sredstva za višemjesečni boravak te operativno i neoperativno liječenje u Barceloni. Zbog velikih i nepredviđenih troškova hitnih operacija u Barceloni, Magdalena Popović ponovno je prisiljena prikupljati sredstva za preostale planirane i nužne zahvate, operacije, život u Barceloni i neurorehabilitacije.

"Nastalo je gotovo 70.000 eura neplaniranih troškova za spašavanje života. Ne znam što da kažem, dragi ljudi. Do sada je prikupljeno 23.000 eura. Hvala od srca svakom čovjeku na pomoći. Dijelite članak dalje molim vas. Svaki dan je nova prilika do cilja, nova prilika da moja Magdalena izađe iz nepodnošljivog i opasnog stanja u kojem je gledam svaki dan, bespomoćan da išta napravim. Ona nikad neće odustati a ima tisuću razloga za to. Nemojte ni vi od nje odustati jer ona zaslužuje da se napokon spasi." poručuje očajni suprug Saša Popović, javlja Radio Imotski.

Iznos koji se sakuplja je 70 tisuća eura a sve uplate mogu ići na:

Magdalena Popović

HR4623400093113996512

PBZGHR2X (SWIFT/BIC)

OIB: 59956801203