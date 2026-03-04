Obustavljen promet zbog prometne nesreće u dalmatinskom mjestu: Hitne službe su na terenu

Na državnoj cesti DC-306, na području mjesta Kožino, danas je došlo do prometne nesreće zbog koje je promet na ovoj dionici privremeno obustavljen.

Kako je izvijestila policija, 04. ožujka u 13:28 sati zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na DC-306 u Kožinu. Na mjesto događaja odmah su, po zaprimanju dojave, upućene sve žurne službe.

Sudar teretnog vozila i osobnog automobila

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovali teretno vozilo i osobni automobil. U ovom trenutku jednoj nastradaloj osobi pruža se liječnička pomoć.

Policija navodi kako je od 13:47 sati na dionici Kožino – Zadar promet obustavljen, a na mjestu događaja je u tijeku očevid.