Oborio pješakinju pa nestao. Splitska policija pronašla ga u roku od desetak minuta

Oko 12.40 sati na križanju Velebitske ulice i Zagorskog puta dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena pješakinja. Vozač ju je oborio, a zatim se udaljio s mjesta nesreće.

Policiji nije trebalo dugo da ga pronađe. Nije daleko ni odmakao - u roku od desetak minuta zaustavljen je kod Sivog doma na Brdima.

On je prepraćen u policijsku postaju, a žena s ozljedama u splitsku bolnicu. Nije poznato koliko teške ozljede su u pitanju.

Nad muškarcem će se provesti kriminalističko istraživanje.