Oboren dron iznad vladine zgrade u Poljskoj: Uhićena dva Bjelorusa

"Državna zaštita neutralizirala je dron koji je djelovao iznad vladinih zgrada (ulica Parkowa) i palače Belweder", rekao je poljski premijer Donald Tusk. Dodao je da su dva bjeloruska državljanina privedena i da policija istražuje okolnosti incidenta. Glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova i uprave Karolina Gałecka potvrdila je incident.

U ponedjeljak nakon 20 sati premijer Donald Tusk najavio je akciju državnih sigurnosnih službi, tijekom koje je neutraliziran dron. Letjelica je viđena iznad vladinih zgrada u ulici Parkowa i iznad palače Belweder u Varšavi, prenosi Dnevnik.hr.

"Dvoje bjeloruskih državljana je privedeno. Policija istražuje okolnosti incidenta", rekao je premijer.

Karolina Gałecka, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova i uprave, potvrdila je incident i pritvaranje dviju osoba u intervjuu za Interiju.

"Pripadnici Državne službe zaštite koji su patrolirali područjem uočili su dron. Muškarci koji su upravljali letjelicom uhvaćeni su na djelu i predani policiji", rekao je glasnogovornik Državne službe zaštite Bogusław Piórkowski za Polsat News.

"Nije bilo prijetnje objektu", dodao je. Glasnogovornik je napomenuo da će policija istražiti slučaj.

Ranije je Donald Tusk objavio objavu u kojoj je apelirao da se "ne traži neprijatelj na Zapadu".

"Europski saveznici nisu podbacili u ovom trenutku kušnje. Prijetnja dolazi s Istoka i od svih onih koji pokušavaju razbiti euroatlantsko jedinstvo", dodao je.

Prošli tjedan, u noći s 9. na 10. rujna, poljski zračni prostor više su puta narušili ruski dronovi. One koji su predstavljali izravnu prijetnju oborili su poljski i saveznički zrakoplovi. Zrakoplovstvo je prvi put u modernoj povijesti Poljske rasporedilo oružje u zračnom prostoru zemlje.

Nakon najnovijeg incidenta Češka i Nizozemska, među ostalima, izjavile su da će poslati više vojne opreme u Poljsku, dok su u Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu veleposlanici Ruske Federacije pozvani u ministarstva vanjskih poslova.