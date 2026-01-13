Obnova povijesnog zdanja Rušinac vrijedna 1.1 milijun eura donosi Kaštelima novi kulturni centar

Uz potporu Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Kaštela, jedan od najvrjednijih kaštelanskih lokaliteta obnavlja se uz arheološki nadzor s ciljem pretvaranja u novo kulturno središte grada.

Obnova dvorca Rušinac, jednog od najvrjednijih kulturno-povijesnih lokaliteta grada Kaštela, ulazi u važnu fazu realizacije uz snažnu financijsku potporu državne, županijske i gradske razine. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske kroz Program zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2025. godinu odobrilo je 519.085 eura, dok će Splitsko-dalmatinska županija projekt poduprijeti s dodatnih 300 tisuća eura.

Obnova vrijedna 1,1 milijun eura

Preostali dio sredstava osigurat će Grad Kaštela, a ukupna vrijednost investicije procijenjena je na oko 1,1 milijun eura. Rušinac, prepoznatljiv po svojoj arhitektonskoj vrijednosti, povijesnoj ulozi i jedinstvenoj priči koja spaja elemente pučkog života i ljubavne tematike, predstavlja iznimno vrijedan dio kulturne baštine Kaštela. Posebnu vrijednost lokalitetu daje očuvani perivoj, zbog čega je cilj obnove ne samo zaštita objekta, već i njegovo aktivno uključivanje u suvremeni kulturni i društveni život grada.

Planirana obnova obuhvaća rekonstrukciju samog objekta uz pojačan oprez zbog osjetljivosti terena i stalni arheološki nadzor. Inženjer gradilišta Toni Vukušić iz tvrtke Rocoso ističe kako se radovi odvijaju u suradnji s arheolozima.

– Mi smo izvođači na ovom objektu i radimo rekonstrukciju samog dvorca. Ima dosta iskopa, a u suradnji s arheološkim nadzorom dogovaramo kako pristupiti osjetljivijim područjima. Radovi teku oprezno jer se radi o posebnim zahvatima i specifičnom terenu, ali vjerujem da će sve na kraju ispasti kako treba – rekao je Vukušić.

Arheološka istraživanja donose saznanja o fazama izgradnje

Tijekom sanacije provode se i opsežna arheološka istraživanja koja već sada donose nova saznanja o najranijim fazama izgradnje Kaštela Rušinac. Viša stručna savjetnica iz Područne konzervatorske službe u Trogiru Marijeta Babin naglašava važnost arheologije u ovakvim projektima.

– Ovdje imamo jasan dokaz da je arheologija jednako važna kao i sama građevinska sanacija. Zahvaljujući istraživanjima dobit ćemo vrijedne informacije o najranijim fazama gradnje lokaliteta, možda čak i o samom procesu izgradnje koji danas nije vidljiv u zidovima. Uloga konzervatora je višeslojna – od valorizacije i dodjele sredstava do stalne prisutnosti u procesu sanacije, jer se često pojavljuju nova otkrića koja zahtijevaju prilagodbu projekta – istaknula je Babin.

Arheološka istraživanja provodi Muzej grada Kaštela, a ravnatelj Ivan Šuta pojašnjava kako su dosadašnji nalazi iznimno značajni.

– U prizemlju dvorca pronađeni su ostaci dviju peći građene od opeke, za koje pretpostavljamo da potječu iz prve faze gradnje Kaštela, vjerojatno s početka 16. stoljeća, a jedna je pronađena izvan objekta. Najvjerojatnije su služile kao peći za vapno. Osim toga, u prostoru nekadašnje konobe otkriveni su ostaci morskog ulaza u Kaštel i stubišta, kao i odvodni kanali za oborinske vode – naveo je Šuta.

Dodatno su potvrđene pretpostavke o postojanju jugozapadne i sjeverozapadne kule te otvori u zidovima koji su služili za postavljanje manjih topova u obrambene svrhe.

– Arheološka istraživanja doista donose novo svjetlo na povijest Kaštela. Naš je cilj, uz daljnja istraživanja, omogućiti primjereno predstavljanje svih ovih nalaza javnosti – dodao je ravnatelj Muzeja grada Kaštela.

Po završetku obnove, kombinacija unutarnjih prostora dvorca i prostranog vrta omogućit će održavanje raznovrsnih kulturnih i društvenih događanja tijekom cijele godine, a sama obnova obuhvaća modernizaciju komunalne infrastrukture – ugradnju nove kanalizacije, vodovoda i elektroinstalacija te uređenje unutarnjih prostora i perivoja, u kojem će se obnoviti zeleni fond i postaviti prigodna rasvjeta. Na katu kaštela uredit će se i posebne sobe posvećene Miljenku i Dobrili, kao i soba u čast supružnika Grgin, Milivoja i Marije, koji su svoj dio Rušinca darovali narodu Kaštela.

Novo kulturno središte Kaštela

Očekuje se da će Rušinac postati novo kulturno središte Kaštela, obogatiti turističku ponudu grada i pružiti prostor za nove sadržaje, susrete i manifestacije.

Projekt obnove Rušinca još jednom potvrđuje predanost Grada Kaštela očuvanju kulturne baštine i njezinoj prilagodbi suvremenim potrebama zajednice, uz poštovanje povijesne vrijednosti i identiteta prostora.